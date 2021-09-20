У Анны Тринчер произошла паническая атака в ТРЦ: "Ни одному не пожелаю такое пережить"

Артистка показала видео.
Украинская певица и блогер Анна Тринчер поделилась с поклонниками шокирующей новостью.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором у нее случился приступ истерики. Анна сообщила, что это была паническая атака. Это произошло в ТРЦ, когда звезда пыталась поесть.
"Меня начало трясти. Я пыталась себя успокоить. Однако, ничего не помогало. У меня начинается истерика, дрожат руки", — рассказала Анна.
Она успела забежать в туалет и позвонить своему парню.
К слову, артистка опубликовала видео, чтобы помочь другим людям, в которых может произойти подобная ситуация.
"Я ни одному врагу не пожелаю пережить такие эмоции", — эмоционально рассказала Анна.
Напомним, недавно Фагот откровенно признался, почему у него с Навроцкой нет детей. Пара почти 12 лет в отношениях.