У Анны Тринчер произошла паническая атака в ТРЦ: "Ни одному не пожелаю такое пережить"

У Анны Тринчер произошла паническая атака в ТРЦ: "Ни одному не пожелаю такое пережить"

Артистка показала видео.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер поделилась с поклонниками шокирующей новостью.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором у нее случился приступ истерики. Анна сообщила, что это была паническая атака. Это произошло в ТРЦ, когда звезда пыталась поесть.

Паническая атака Анны Тринчер / instagram.com/annatrincher_official

"Меня начало трясти. Я пыталась себя успокоить. Однако, ничего не помогало. У меня начинается истерика, дрожат руки", — рассказала Анна.

Она успела забежать в туалет и позвонить своему парню.

К слову, артистка опубликовала видео, чтобы помочь другим людям, в которых может произойти подобная ситуация.

Анна Тринчер рассказала о своей панической атаке / instagram.com/annatrincher_official

"Я ни одному врагу не пожелаю пережить такие эмоции", — эмоционально рассказала Анна.

Напомним, недавно Фагот откровенно признался, почему у него с Навроцкой нет детей. Пара почти 12 лет в отношениях.

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