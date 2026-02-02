У "Антител" прямо перед концертом сгорело оборудование: группа удивила оригинальным выступлением

Концерт группы "Антитела" / © Пресс-служба групы "Антитіла"

В украинской группы "Антитела", которая находится в туре "Вдома", прямо перед концертом сгорело почти все оборудование.

За полтора часа до начала выступления в результате скачка напряжения из строя вышло большинство ключевого концертного оборудования. Сгорели 12 из 14 профессиональных акустических систем dB Technologies VIO, также, были уничтожены электропредохранители, частично выгорели электросхемы. Вышло из строя и цифровое оборудование для синхронизации света и звука, система ушного мониторинга музыкантов и часть сценического света.

Чтобы все же сыграть концерт, музыканты группы сознательно отказались от собственного уцелевшего напольного мониторинга и направили его как портальный звук в зал. Живое исполнение происходило с ориентацией исключительно на акустику на сцене.

Учитывая технические неисправности концерт стартовал на той части оборудования, которую команде удалось оперативно перестроить. В то же время программа тура "Вдома" сохранила свой формат. В каждом городе вечер открывает стендап-комик Слава Бу, который в живом диалоге общается с фронтменом группы Тарасом Тополей и зрителями в формате - мини light night show. После этой разговорной части музыканты эффектно появляются на сцене - с этого момента начинается концерт.

Но во время исполнения песни "Фортеця Бахмут" произошел второй скачок напряжения - на концертной площадке окончательно погас свет, а сетевое оборудование вышло из строя. Концерт продолжился исключительно в акустическом формате - артисты и зрители продолжили петь вместе при свете фонарей мобильных телефонов.

"Это был один из тех концертов, которые ты запоминаешь навсегда. Без саундчека, без света, без привычного мощного звука - но с теплом, ощущением полной связи между зрителями в зале и "Антителами" на сцене. Техника не выдерживает, а украинцы держатся", - прокомментировал Тарас Тополя.

