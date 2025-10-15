У блогерши Ксюши Манекен украли со счета более 6 миллионов гривен: как так произошло и реакция банка

Ксюша Манекен / © instagram.com/maneken007

Известная украинская блогерша Ксюша Манекен шокировала, что у нее украли более шести миллионов гривен.

У звезды Сети есть собственный бренд одежды, с ФЛП-счета которого она решила снять определенную сумму средств. Для этого Манекен необходимо было обратиться к менеджеру банка, коммуникация с которым происходила в Telegram. Однако по поиску блогерше выдал не тот чат-бот, и она наткнулась на мошенников.

"Мошенники украли у меня 6 миллионов гривен. А точнее не у меня, а у бренда Oda. Эту историю хочу начать с того, что я не пользователь Monobank. Бухгалтер предложил перевестись, потому что это якобы лучший сервис. Вчера я решила вывести какую-то часть денег. Monobank переписывается со всеми в Telegram, и со мной переписывались также. Я пыталась найти этот чат, ввела в поиске и меня выбило на чат-бот, как вы уже понимаете, подставной", - говорит блогерша.

Мошенник представился менеджером банка. Ксюшу Менекен заверили, что ее запрос выполнят. Впрочем, они заявили, что якобы в приложении блогерши есть какие-то проблемы. Для этого его надо удалить и загрузить снова.

"Со мной связался менеджер, я описала свой вопрос, менеджер сказал, что вы можете снять средства в любом отделении, мы сделаем заявку, но видит какую-то ошибку в приложении и что его надо перезагрузить, и для этого надо создать заявку. Сейчас вам придет push-сообщение, вы нажмете "согласна", и мы его потом перезагрузим", - говорит блогерша.

Ксюша Манекен все это выполнила, ведь считала, что общается именно с менеджером банка. А мошенники тем временем начали переводить средства с ФЛП-счета бренда одежды и другие ФЛП. Блогерша говорит, что понимает, что это ее вина, ведь она повелась на мошенников. Тем не менее, Манекен возмущена самим банком, у которого не возникло подозрений, что резко начали переводиться такие немалые суммы и к тому же на различные ФЛП, которые даже по поиску в Интернете, как утверждает блогерша, указывают как мошеннические.

"Я без страха это сделала, потому что не чувствовала опасности. В это время мошенники через браузер, имея мой номер, заходят в мой кабинет. Я удаляю приложение, а в этот момент с моего ФОПа начинают переводить средства на различные ФОПы в Украине. Я заметила это не сразу. 6 миллионов 200 тысяч были выведены на ФОПы", - возмутилась блогерша.

Ксюша Манекен / © instagram.com/maneken007

Бизнесмен Олег Гороховский, соучредитель Monobank, услугами которого и пользовалась Ксюша Манекен, уже прокомментировал инцидент. Он отметил, что сложилась досадная ситуация. Тем не менее, по словам Гороховского, средства невозможно было бы спасти, с этим бы не справился бы ни один банк. Также он отметил, что ФОПы, на которые переводились суммы, не были мошенническими, ведь иначе бы не обслуживались.

"Мне очень жаль, что с вами такое случилось. Я знаю все подробности. Я очень вам сочувствую. По тем обвинениям, которые звучат в этом видео в нашу сторону. Они безосновательны, зная детали этого инцидента, ни один банк в мире не спас бы эти деньги. Большинство денег ушло на ФОПы в другие банки и это ФОПы нормальные, не мошеннические. Ни один банк не будет обслуживать мошенников, если понимает, что это мошенники. Держитесь, пожалуйста. Мне очень жаль", - прокомментировал Гороховский.

