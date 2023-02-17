У Брюса Уиллиса нашли тяжелую болезнь, которая быстро прогрессирует и от которой нет лекарства

У голливудского актера Брюса Уиллиса врачи диагностировали одну из самых тяжелых форм деменции – лобно-височную.

О неутешительном диагнозе экс-супруга и друга сообщила актриса Деми Мур. На странице в Instagram она написала, что афазия, которая у звезды "Крепкого орешка" проявилась в прошлом году, лишь один из симптомов этой болезни:

"С тех пор, как весной 2022 года мы объявили диагноз Брюса афазию, его состояние прогрессировало, и теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как ЛВС). К сожалению, проблемы в общении – лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хотя это болезненно, наконец получить четкий диагноз – это облегчение", — отметила в своем сообщении Мур.

16 февраля на сайте Ассоциации лобно-височной деменции появилось официальное заявление семьи Брюса Уиллиса. В ней, в частности, говорится, что на сегодняшний день не существует способов лечения от этой болезни, но семья звезды надеется, что "эта реальность может измениться в ближайшие годы".

Отметим, что в среднем после появления симптомов деменции люди могут прожить пять, семь лет.

Напомним, что в марте 2022 года дочери Брюса Уиллиса выступили с официальным заявлением, в котором сообщили, что у голливудской звезды диагностировали афазию — это расстройство речи, возникающей после повреждения мозга. Из-за него поражаются речевые и когнитивные способности. Из-за болезни Уиллис был вынужден покинуть актерскую карьеру.

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