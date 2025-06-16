У Данилко отреагировали на скандал вокруг исполнения русскоязычных песен на концерте Сердючки

Верка Сердючка / © instagram.com/bigartfestival

Реклама

В команде украинского артиста Андрея Данилко отреагировали на громкий скандал, который разгорелся из-за того, что он на концерте Верки Сердючки пел свои старые хиты на русском языке.

Шоумен 13 июня выступал в Киеве. Некоторых возмутило то, что Андрей Данилко спел несколько старых хитов, которые были написаны на русском языке, в частности "Все будет хорошо" и "Дольче Габбана". Команда артиста изданию "УП" прокомментировала громкий скандал. Там заверили, что Данилко не использовал русский. Отмечается, что шоумен говорит на своем локальном диалекте. Это, мол, является неотъемлемой частью образа Верки Сердючки. Что же касается старых хитов, то певец согласно языковому законодательству ничего не нарушил, ведь может исполнять авторские песни в том числе и на русском языке.

Дата публикации 15:07, 14.06.25 Количество просмотров 133 Верка Сердючка попала в языковой скандал из-за исполнения русскоязычных хитов в Киеве

Также в команде исполнителя напомнили, что Андрей Данилко активно поддерживает ВСУ, находится и живет в Украине. Шоумену из-за антивоенной позиции на 50 лет запретили въезд в Россию.

Реклама

"Андрей Данилко не использовал русского языка во время концерта. Верка Сердючка говорит на своем локальном диалекте - полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью этого образа. Позиция Андрея Данилко, который живет и работает в Украине, понятна с первых дней войны, и не может вызывать сомнений. Ему на 50 лет запрещен въезд в Россию, он активно поддерживает ВСУ, а также наших ребят, которые получили ранения на фронте", - прокомментировали в команде артиста.

Напомним, ранее языковой обдусмен Тарас Креминь прокомментировал скандал вокруг Верки Сердючки. Он обратился в полицию, чтобы проваохранители приняли соответствующие меры.