У Данилко прокомментировали его объятия с россиянином Солнцевым: "Кому-то надо устраивать скандалы"

В команде украинского артиста Андрея Данилко прокомментировали его дружеские объятия с "хорошим русским" россиянином, скандальным Рустамом Солнцевым.

Как известно, у себя на странице в Instagram Солнцев разместил кадры со встречи с Данилко после концерта Верки Сердючки в Лос-Анджелесе. На фото они довольно приветливы друг к другу и пожимают друг другу руки.

Как объяснил менеджмент артиста, Данилко и Солнцев давно знакомы. Светский лев посетил концерт Сердючки, а после выступления зашел в гримерку, чтобы пообщаться и поблагодарить за замечательный перформанс:

"О каком скандале здесь может идти речь? Особенно учитывая антивоенную и антипутинскую позицию Солнцева. Да и кто из сторонников российской агрессии придет на концерт под лирическим названием Путин, чтобы ты сдох? Просто кому-то надо устраивать скандалы, чтобы не выпадать из медиапространства. А мы будем продолжать делать свое дело", – сказал менеджмент артиста в комментарии "Фактам ICTV".

Андрей Данилко и Рустам Солнцев / Фото: instagram.com/solncevrusya

Андрей Данилко и Рустам Солнцев / Фото: instagram.com/solncevrusya

Напомним, что скандал вокруг фото Андрея Данилко с россиянином, скандальным участником шоу "Дом-2" Рустамом Солнцевым разгорелся на днях. Внимание на теплые объятия артиста с россиянином обратил блогер Алексей Голобуцкий. Он отметил, что Солнцев – скандальный россиянин, прославившийся драками на Дом-2.

"Данилко, для чего тебе это? А нам это за что? В США больше не с кем встречаться для записи видео? В Америке же есть адекватные украинские медиа и адекватные украинские блогеры. Почему не встречаться с ними?" – написал в соцсети Голобуцкий.

Отметим, что Рустам Солнцев известный светский лев в России. Он прославился после участия в проекте "Дом-2", где отличался агрессивным поведением, скандалами и драками. Сейчас Солнцев живет в США и открыто осуждает войну в Украине, которую развязала Россия.

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