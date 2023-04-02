У Даши Кацуриной серьезно заболела 7-летняя дочь: "Врачи предлагают госпитализацию"

Девушка певца Владимира Дантеса – блогерша Даша Кацурина – поделилась печальными новостями.

Бизнесвумен в своем Telegram-канале рассказала, что ее 7-летняя дочь Александра заболела. Когда у девочки возникли проблемы со здоровьем, Даша находилась в Киеве. Впрочем, Кацурина, как только узнала о болезни, немедленно приехала в Варшаву.

Как оказалось, у маленькой Саши воспаление легких, а врачи советуют оставить девочку на лечение в больнице.

Дочь Даши и Миши Кацуриных / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Я вчера: распланирован каждый рабочий час еще на два дня вперед. Узнаю, что у Саши воспаление легких, и врачи предлагают госпитализацию. Я сегодня: мама в Варшаве", — поделилась Кацурина.

В комментариях под постом подписчики Даши поддержали их с дочерью и пожелали скорейшего выздоровления.

Быстрого выздоровление малышне!

Самое страшное, когда болеют детки! Пусть поправляется как можно быстрее!

Хоть бы прошло как можно легче!

Напомним, недавно Даша Кацурина приезжала в Киев. В столице бизнесвумен наконец-то встретилась с бойфрендом Дантесом, с которым долгое время не виделась, и показала милые фото с возлюбленным.

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