У Даши Малаховой сгорело здание в загородном комплексе: "Идет экспертиза"

Украинская ведущая и актриса Даша Малахова сообщила досадную новость.

Часть ее загородного комплекса сгорела, пока ее с мужем, фитнес-тренером Сергеем Сулимом не было дома. В частности, пожар охватил домик в саду, где находилась баня и сарай. Кстати, сарай чудом уцелел. На своей странице в Instagram Даша показала развалины, оставшиеся после тушения пламени.

Даша Малахова с мужем / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Даша Малахова / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Даша Малахова / Фото: instagram.com/dashamalakhova

По словам Малаховой, они с мужем не расстроились. И, ожидая результатов экспертизы, уже решительно настроены отстраивать имущество на собственной территории. К тому же знаменитость поблагодарила всех неравнодушных за сочувствие и предложение помочь. И ответила, что пока они с возлюбленным не нуждаются ни в донатах, ни в вещах, ведь во время войны свое внимание следует направлять на помощь военным и пострадавшим.

Даша Малахова с мужем / Фото: instagram.com/dashamalakhova

"Этого прекрасного здания нет. Продолжается экспертиза. Теперь вот так. Но мы все отстроим. У нас с Сергеем сгорела баня. Мы не расстраиваемся. Это ничего. Кстати, сарай не сгорел. Спасибо за сочувствие, но все хорошо. Мы пока будем искать проект и отстраивать сгоревший дом. Я постоянно говорю, что не надо унывать или сердиться и отпускать. Мы двигаемся дальше. Все нас поддержали, хотят денег дать или что-то бесплатно… Нам ничего не нужно. Мы справимся, все будет нормально, вырулим. Будем стараться за свои средства отстроить, на улице война", - поделилась Даша.

Напомним, недавно певец Юлик ошеломил, как возле его дома во Львове попала российская ракета и как он с семьей спускался в укрытие.

Читайте также: