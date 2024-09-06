У Даши Малаховой сгорело здание в загородном комплексе: "Идет экспертиза"

Ведущая показала последствия пожара.
Украинская ведущая и актриса Даша Малахова сообщила досадную новость.
Часть ее загородного комплекса сгорела, пока ее с мужем, фитнес-тренером Сергеем Сулимом не было дома. В частности, пожар охватил домик в саду, где находилась баня и сарай. Кстати, сарай чудом уцелел. На своей странице в Instagram Даша показала развалины, оставшиеся после тушения пламени.
По словам Малаховой, они с мужем не расстроились. И, ожидая результатов экспертизы, уже решительно настроены отстраивать имущество на собственной территории. К тому же знаменитость поблагодарила всех неравнодушных за сочувствие и предложение помочь. И ответила, что пока они с возлюбленным не нуждаются ни в донатах, ни в вещах, ведь во время войны свое внимание следует направлять на помощь военным и пострадавшим.
"Этого прекрасного здания нет. Продолжается экспертиза. Теперь вот так. Но мы все отстроим. У нас с Сергеем сгорела баня. Мы не расстраиваемся. Это ничего. Кстати, сарай не сгорел. Спасибо за сочувствие, но все хорошо. Мы пока будем искать проект и отстраивать сгоревший дом. Я постоянно говорю, что не надо унывать или сердиться и отпускать. Мы двигаемся дальше. Все нас поддержали, хотят денег дать или что-то бесплатно… Нам ничего не нужно. Мы справимся, все будет нормально, вырулим. Будем стараться за свои средства отстроить, на улице война", - поделилась Даша.
Напомним, недавно певец Юлик ошеломил, как возле его дома во Львове попала российская ракета и как он с семьей спускался в укрытие.
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