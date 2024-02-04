У "Дії" из-за нацотбора "Евровидения" было рекордное количество пользователей за всю историю проекта

4 февраля было рекордное количество пользователей в "Дії" за всю историю проекта.

Об этом заявил Михаил Федоров, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации.

Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, – 15 000 запросов.

«По сравнению с прошлым годом мы увеличили мощности в 5 раз (а запросов поступило больше в 20 раз). ", – говорится в сообщении.

"Мы вместе пишем историю самого быстрого и масштабного развития цифрового государства в мире. Пройдем, пофиксим, выйдем на следующий уровень. Ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает на полную, и все желающие сейчас, ночью и завтра в течение дня смогут проголосовать. Спасибо" "В этом году "Дія" дала возможность поболеть фаворитами в сутки дольше и создать десятки мемов. В следующем году этого не будет", — резюмировал Федоров.

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