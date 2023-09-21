У дочери актера-путиниста Машкова в Украине нашлась сестра – родственница революционера Зеленского

У дочери российского актера-путиниста Владимира Машкова, актрисы Марии Машковой отыскалась сестра родом из Украины.

Об этом родственницы рассказали на своих страницах в Instagram. Сестру Машковой зовут Мила и она родом из Харькова. Ее прапрабабушка Мелания Зеленская была женой революционера Евгения Зеленского.

Мелания и Евгений Зеленские / Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

По словам Милы, она считала тот факт, что они с Машей Машковой сестры, легендой, ведь слышала об этом в детстве размытую информацию от своей бабушки. Но, наконец, сестер свела судьба:

"Случилось несколько невероятное и даже похожее на индийское кино. Однажды вечером в конце марта я листала ленту YouTube, и мне попалось видео украинского канала об отце Маши. Именно там было сказано, что бабушка Владимира Машкова была Надежда Зеленская. У меня возникло подозрение и я пошла спросить у Google. К моему удивлению в Интернете я нашла генеалогическое дерево, где и была указана Мелания Зеленская, ее сын Дмитрий (мой прадед), ее дочь Надежда (прабабушка Маши) и еще сын Алексей Зеленский (талантливый скульптор, кстати, о нем я знала, всегда очень гордилась)", – рассказала Мила Зеленская.

Мелания Зеленская, Маша Машкова, Мила Зеленская / Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Девушка призналась, что получив подтверждение и зная позицию Марии Машковой по поводу полномасштабной войны в Украине, не колеблясь ей написала:

"Маша ответила через 5 минут. Были слезы, тряслись руки, мне не верилось... Тогда Маша мне рассказала о своем замысле относительно дневника нашей прапрабабушки Мелании, спектакля и книги по ее мотивам. Я ознакомилась с дневником и сказать, что я поражена – ничего не сказать. Но больше всего я поражена тем, что у меня есть замечательная старшая сестра, которая со мной сейчас на связи каждый день, несмотря на расстояние", – поделилась Мила, которая из Харькова переехала в Австрию.

Сестра Маши Машковой Мила Зеленская / Фото: instagram.com/mila_zelenskaja

По словам Милы, старшая сестра Маша ее очень поддерживала, когда российские оккупанты обстреляли ее район Основу в Харькове и когда в доме ее мамы вылетели окна и она нуждалась в поддержке.

Мила поделилась, что вместе с сестрой уже в октябре в Молдове представят книгу об их прапрабабушке Мелании Зеленской. Также сестры хотят поставить спектакль по мотивам дневника их родственницы.

Маша Машкова / Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Маша Машкова / Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину российская актриса Маша Машкова открыто поддержала нашу страну. Кроме того, Машкова серьезно рассорилась со своим отцом, российским актером Владимиром Машковым, который оказался путинистом и поддерживает геноцид украинцев. Мария перестала общаться с отцом из-за его позиции по поводу войны в Украине.

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