У Дорофеевой колени, у Войтенко – спина: серьезные травмы знаменитостей на "Танцах со звездами"

Участники проекта тренируются не только по дням, но и по ночам.

Участники "Танцев со звездами" отдаются на шоу не на сто, а на двести процентов. И порой кружатся так, что теряют равновесие, контроль и даже свое здоровье.

Знаменитости, чтобы показать "класс" на паркете и получить заветные 10 баллов от судей и голоса зрителей, тренируются не только по дням, но и по ночам, говорится в программе "ЖВЛ". Именно тогда, когда большинство людей видело десятый сон, Леся Никитюк вместе с партнером разучивала новые па. Но так активно и самоотверженно, что накануне первого эфира "Танцев" в 2017-м травмировала левую руку.

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

На паркет блондинка вышла с перебинтованной концовкой. С повязкой ведущая ходила две недели. Но даже эта травма не помешала ей занять второе место на проекте.

В том сезоне беда произошла и с обладателем третьего места Ираклием Макацария. Завидный холостяк неудачно выполнил поддержку своей партнерши Янны Заец и повредил шею, из-за чего должен был носить специальный воротник.

Но больше среди этой компании не повезло Славе Каминской. В канун первого своего выступления певица упала вместе со своим партнером Игорем Кузьменко. После падения Слава очень серьезно травмировала позвоночник. Ей было тяжело не только двигаться, но и дышать. Еще звезда так и не смогла выйти на паркет, за что на втором эфире ее дисквалифицировали. Экс-участница вернулась в следующем сезоне "Танцев" уже вместе с Дмитрием Дикусаром. Однако признавалась, что спина беспокоит ее до сих пор.

А вот Надю Дорофееву на проекте часто беспокоила боль в коленях. Прошло уже четыре года, но о себе она напоминает и сегодня. "У меня осталась трещина минисков. Раз в сезон мне приходится делать уколы. Инъекции в колени. Они не очень приятные", — призналась артистка.

Без травм не обошлось и в этом сезоне. Так, когда шоу еще даже не началось, Анастасия Оруджева успела порвать связки! Однако это не остановило актрису от участия в "Танцах". Но уже за кулисами стало ясно, что выход на паркет только ухудшил состояние Насти. У нее возникли серьезные проблемы с коленом. Потребовалась операция, после которой врачи запретили звезде "Женского квартала" прыгать и вальсировать.

Анастасия Оруджева

Понервничать пришлось и паре Ольге Харлан и Дмитрию Дикусару. За день до "Танцев" хореограф сильно подвернул ногу. А вслед за ним после неудачной поддержки травмировалась и сама фехтовальщица. Врачи советовали блондинке три недели покоя для тела. Однако спортивная выдержка взяла верх и она продолжила борьбу за кубок.

Один из фаворитов судей Константин Войтенко на одном из эфиров был на обезболивающих, потому что не мог терпеть боль в спине. А секс-символ сезона Артур Логай травмировал ногу и перед прямым эфиром провел ночь в больнице, где ему зашивали рассечение.

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