У драммера британской рок-группы загорелась аппаратура на сцене: музыкант насмешил реакцией

Инцидент случился во время выступления коллектива на фестивале в Японии.

Барабанщик британской рок-группы Wargasm Адам Бриз рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним во время выступления на фестивале в Японии.

На своей странице в Instagram драмер разместил видео с камер, установленных на сцене, и показал, что прямо посреди концерта у него загорелась аппаратура. Заметив дым, как настоящий профессионал, Бриз продолжил играть. Впрочем, всеми возможными способами давал понять работникам сцены, что под его сиденьем огонь.

Музыкант шесть раз выкрикнул "огонь", прежде чем работники сцены поняли, что от них хочет барабанщик. К счастью, возгорание удалось вовремя ликвидировать, и никто во время концерта не пострадал.

"Выходные в Японии! Короткая, но безумная и вдохновляющая поездка в Нагою (Япония), чтобы отыграть разовое фестивальное шоу! От горящих сценических мониторов до беззаботных посещений замков", — рассказал Адам Бриз под видео, которым поделился в фотоблоге.

Интересно, что и сам артист отреагировал на инцидент с юмором. Бриз посчитал в видео сколько раз он воскликнул "огонь", а в конце видео с облегчением вздохнул и улыбнулся.

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