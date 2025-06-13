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У Джамалы украли ее легендарный наряд с "Евровидения-2016", в котором она победила
Певица сообщила досадную новость.
Украинская певица Джамала шокировала фанов заявлением о краже.
Так, победительница "Евровидения-2016" поделилась неожиданным признанием в фотоблоге. В сторис артистка ответила на вопросы поклонников и рассказала, что ее победный сценический наряд с международного песенного конкурса был украден. Однако в подробности вдаваться не стала, а лишь показала фото с выступления.
"К сожалению, у меня его украли", - лаконично отметила певица.
Речь идет о знаковом костюме, в котором Джамала исполнила песню "1944" в финале конкурса в Стокгольме, с которой она победила. Образ состоял из элегантных брюк и платья-плаща с массивными рукавами. Автором наряда стал украинский дизайнер Иван Фролов, который сейчас получил международное признание.
После громкой победы певицы, костюм был передан в музей группы ABBA в Швеции, где он некоторое время экспонировался. Позже его вернули исполнительнице. Однако, как стало известно сейчас, наряд исчез. Кто именно причастен к краже и при каких обстоятельствах это произошло - Джамала пока не раскрывает.
Напомним, недавно лидер группы "Нервы" Евгений Мильковский сообщил ужасную новость об уничтожении оккупантами его дома.