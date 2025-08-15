У Джеффа Безоса умерла мама: женщина страдала от тяжелой болезни

Джефф Безос / © Associated Press

Реклама

В семье американского предпринимателя, основателя Amazon Джеффа Безоса произошло горе.

Умерла мама бизнесмена. Джеки Безос не стало 14 августа в возрасте 78 лет. Жизнь женщины забрала тяжелая болезнь. В частности, в 2020 году у нее диагностировали деменцию. Эта болезнь быстро прогрессирует и от нее нет лекарств. В последние минуты жизни с Джеки Безос находились родные - муж, дети и внуки. Джефф Безос в своем Instagram уже прокомментировал потерю мамы.

"После долгой борьбы с деменцией она умерла, окруженная многими из нас, кто ее любил - ее дети, внуки и мой папа. Я знаю, что она почувствовала нашу любовь в те последние моменты. Нам всем так повезло быть в ее жизни. Она навсегда останется в моем сердце", - написал предприниматель.

Реклама

Пост Джеффа Безоса

К слову, мать Джеффа Безоса родила его в 17 лет. Предприниматель очень благодарен родному человеку, что та, несмотря на юный возраст, справилась с его воспитанием. Также женщина поддерживала сына и сыграла не последнюю роль в его становлении.

Напомним, недавно стало известно, что умерла украинская блогерша Ната Лайм. Звезды Сети не стало еще 29 апреля, однако только сейчас об этом рассказали публично. Приятель блогерши уже раскрыл причину ее смерти.