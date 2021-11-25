У Джесси Джей случился выкидыш: "Не могу контролировать эмоции"

Ее беременность была тайной.

Популярная британская певица Джесси Джей сообщила фанатам грустную новость.

У 33-летней артистки случился выкидыш. Об этом она написала в своем Instagram. Исполнительница поделилась, что ее беременность была тайной и она даже переживала, что не сможет не сообщить об этом поклонникам во время своего концерта.

"Вчера утром я смеялась с подругой и говорила ей: "Как я собираюсь завтра вечером провести концерт в Лос-Анджелесе, не сказав всей аудитории, что я беременна?". Уже к полудню я с ужасом думала о том, чтобы выдержать концерт и не сломаться. После того, как я сделала третье УЗИ, мне сказали, что сердце ребенка больше не бьется. В это утро я чувствую, что не могу контролировать свои эмоции. Я могу пожалеть, что опубликовала это", – поделилась звезда и добавила фото где держит положительный тест на беременность.

Джесси Джей / instagram.com/jessiej

Кто был отцом ребенка, Джесси не рассказала. Впрочем, в прошлом месяце она разорвала длившиеся семь месяцев отношения с танцором Максом Фрамом. А до этого артистка два года встречалась с голливудским актером Ченнингом Татумом.

Звезда отметила, что она решила стать мамой-одиночкой. Свою беременность Джей считает настоящим чудом, поскольку раньше у нее диагностировали бесплодие.

"Это все, чего я когда-либо хотела, а жизнь так коротка. Беременность сама по себе была для меня чудом и опытом, который я никогда не забуду. И я знаю, что у меня все это еще будет хорошо. Я до сих пор в шоке, грусть невыносима. Но я знаю, что я сильная", – отметила она.

В комментариях коллеги и фанаты выразили свои соболезнования и поддержали певицу.

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