У Джонни Деппа впервые прокомментировали его скандальное обращение к россиянам и визит в РФ

Вокруг голливудского актера Джонни Деппа на днях разгорелся большой скандал из-за якобы его визита в Россию и обращения к жителям страны-агрессора, в котором он пожелал им "беречь себя".

Новости вызвали волну возмущения у фанатов звезды и активные обсуждения в соцсетях. На скандал отреагировал официальный представитель Деппа Стивен Дойтерс. Продюсер ответил на вопросы поклонников в Twitter и опроверг визит актера в РФ. Более того, как объяснил Дойтерс, видео с обращением Деппа якобы к россиянам, было записано для мирового проката фильма "Жанна Дюбарри".

"Это не правда. Это было видео, снятое для мирового проката фильма. И никаких визитов в Россию не будет", – написал Дойтерс.

Представитель Деппа прокомментировал его визит в РФ

К тому же отметим, что на одном из последних концертов Джонни Депп и его группа Hollywood Vampires в Скарборо поддержали Украину — во время хита Heroes на экране позади артистов появилось сине-желтый флаг.

Концерт Hollywood Vampires в Скарборо

Визит Джонни Деппа в Россию – что известно

Слухи о визите голливудского актера в страну-агрессора на днях начали распространяться в пропагандистских изданиях. Представители российской группы ЯМОРЕ сообщили, что Депп согласился записать с ними общий трек, переговоры о котором они вели с 2020 года. Кроме того, по словам пропагандистов, актер пообещал приехать в Россию на экскурсию. За "визит" Джонни, как рассказали россияне, они должны были заплатить ему 370 тысяч долларов.

Джонни Депп / Фото: Associated Press

После такого скандального заявления в РФ решили подогреть обман и начали распространять видео, на котором Депп якобы обращается к россиянам с экранов кинотеатров перед премьерой фильма "Жанна Дюбарри", в котором он сыграл главную роль.

"Это Джонни Депп. Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя и до встречи", — говорилось в ролике с российскими субтитрами.

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