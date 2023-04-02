У Елены Шоптенко заболел 4-летний сын: "Мы обратились в скорую"

Украинский хореограф Елена Шоптенко поделилась, что ее 4-летний сын заболел.

Танцовщица, которая уже год проживает в Австрии, поделилась, что Алексею пришлось вызвать скорую помощь. В частности, мальчика мучает высокая температура и кашель. Врач, который осматривал сына Шоптенко, заверил, что Алексей подхватил вирус.

"Здесь (в Австрии – прим. ред.) есть понятие скорой, где работают парамедики и отдельно вызов врача домой в чрезвычайных случаях. Из-за того, что врача нужно было ждать около часа, мы все же обратились к скорой. Я переживала, чтобы не было воспаления легких, учитывая сильный кашель и то, что такое уже в третий раз. Они померили сатурацию, послушали ребенка, было все норм, поэтому в больницу не поехали. А потом все же приехал врач и уже проговорил, что это вирус, и выписал все необходимое", – поделилась Елена.

Елена Шоптенко с сыном / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Впрочем, болезнь сына Елены оказалась более серьезной. Поэтому Шоптенко с врачами выясняет, что подкосило здоровье 4-летнего мальчика.

"Прошло еще немного времени, и все оказалось не так просто. Продолжаем разбираться", — отметила Елена.

Елена Шоптенко с сыном / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Напомним, недавно танцовщица опубликовала редкие снимки со своим 4-летним сыном. Шоптенко показала, как проводит время с мальчиком.

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