У "Евровидения" появился новый логотип и графический элемент

"Евровидение" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Реклама

Международный песенный конкурс "Евровидение" презентует обновленный логотип к 70 годовщине.

Новое сердце состоит из 70 слоев, по одному за каждый год существования "Евровидения", символизируя многообразие музыки, культуры и незабываемых моментов конкурса. Этот элемент будет адаптироваться под идентичность страны-хозяйки, особенности исполнителя или определенную тему, но всегда будет оставаться сердцем конкурса.

Логотип претерпел упрощение и получил единую, узнаваемую марку, оставив в центре легендарное сердце "Евровидения". Обновление делает бренд более современным и дружественным для цифровых платформ, объединяет все проекты конкурса под одним стилем и защищает бренд в глобальном масштабе.

Реклама

"Евровидение всегда развивается музыкально, культурно и креативно. Это обновление чтит 70 невероятных лет и готовит бренд к захватывающему будущему. Оно смелое, игривое и полное сердца - как и сам конкурс", - прокомментировал обновление Мартин Грин, директор "Евровидения".

Первая демонстрация обновленного логотипа состоялась уже сейчас, а к "Евровидению-2026", которое состоится в Австрии, зрители увидят еще больше новых графических решений.

Напомним, недавно alyona alyona объявила о легендарном возвращении на "Евровидение". Артистка пообещала появиться в новом амплуа.