У годовалой дочери Саши Бо случилась остановка дыхания: "Самый страшный день моей жизни"

У годовалой дочери популярной украинской блогерши-миллионницы Саши Бо случилась остановка дыхания.

Маленькая Вера накануне заболела. У девочки поднялась высокая температура, а именно за 39. Как оказалось, это может повлечь за собой фибрильные судороги и даже остановку дыхания, что и произошло у дочери блггерши. Саша Бо говорит, что ей пришлось впервые в жизни делать искусственное дыхание своему крошечному ребенку.

Саша Бо с дочерью попала в больницу / Фото: instagram.com/sashaabo

После пережитого блогерша говорит, что родители просто обязаны иметь в аптечке препараты, снижающие температуру и расслабляющие мышцы. Также необходимо уметь оказывать первую помощь при остановке дыхания. А главное – сохранять спокойствие.

Саша Бо с дочерью попала в больницу / Фото: instagram.com/sashaabo

"Вчера (18 декабря – прим. ред.) был самый страшный день моей жизни, уже все позади. Высокая температура у детей может спровоцировать фибрильные судороги и даже остановку дыхания. Родители должны иметь в аптечке необходимые препараты, чтобы немедленно сбить температуру и расслабить мышцы (если есть образование). Каждый родитель обязан уметь предоставлять первую неотложную помощь при остановке дыхания. Я впервые в жизни делала искусственное дыхание своему ребенку. Я не знаю, как забыть вчерашний день, если он разделил мою жизнь на до и после", - поделилась блогерша.

Саша Бо с дочерью попала в больницу / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо обратилась к родителям и подчеркнула, что если у ребенка высокая температура, которая не сбивается, а только поднимается, то необходимо немедленно вызвать "скорую". Также знаменитость отметила, что медики могут долго ехать, поэтому в таком случае необходимо самому сразу везти ребенка в больницу и не терять ни минуты.

Саша Бо с дочерью попала в больницу / Фото: instagram.com/sashaabo

"Если температура тяжело сбивается и продолжает расти – сразу набирайте 103 и охлаждайте ребенка. Холодные компрессы, под холодную воду, выйдите на улицу. Будьте готовы к тому, что "скорая" может ехать 30 минут! Поэтому садитесь в машину и сигнальте постоянно! Нас пропускали, как будто все понимали. Езжайте или бегите к ближайшей. станции "скорой", там продолжат оказывать неотложную помощь и с сиренами довезут вас в ближайшую больницу", — подчеркнула блогерша.

Саша Бо с дочерью попала в больницу / Фото: instagram.com/sashaabo

В настоящее время Саша Бо лежит в одной из детских больниц Ивано-Франковска. Блогерша говорит, что дочь чувствует себя уже гораздо лучше. Их уже перевели из реанимации в стационар.

"Нас перевели из реанимации в стационар, у Верочки все прекрасно по анализам и она прекрасно чувствует себя. Все обошлось без последствий. Спасибо за добрые слова!" – поделилась блогерша.

Саша Бо с дочерью попала в больницу / Фото: instagram.com/sashaabo

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