У Гордона Рамзи обнаружили рак

Гордон Рамзи / © Associated Press

У популярного британского шеф-повара Гордона Рамзи диагностировали рак.

Об этом знаменитость поделился в своем Instagram. Он сообщил, что врачи обнаружили у него базальноклеточную карциному - рак кожи. 58-летний Гордон Рамзи уже перенес операцию по удалению опухоли.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Шеф-повар опубликовал фото, где у него под ухом виднеется врачебный шов. Как пошутил Рамзи, это не от операции по подтягиванию кожи. Также шеф-повар отметил важность пользования солнцезащитным кремом.

Гордон Рамзи после операции по удалению опухоли / © instagram.com/gordongram

"Пожалуйста, не забудьте о солнцезащитном креме в эти выходные! Я уверяю вас, что это не подтяжка лица!" - пошутил шеф-повар.

Гордон Рамзи после операции по удалению опухоли / © instagram.com/gordongram

Отметим, Гордон Рамзи - популярный британский шеф-повар и ресторатор, заведениям которого присвоили 16 звезд Мишлен. Он прославился благодаря ведению таких телешоу, как The F-Word, Ramsay's Kitchen Nightmares и "Адская кухня".

Напомним, недавно британская певица Джесси Джей перенесла операцию по удалению рака. В начале августа состояние исполнительницы ухудшилось, что она снова оказалась в больнице.