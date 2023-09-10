У Илона Маска тайно родился десятый ребенок от эпатажной певицы

Оказывается, что у основателя SpaceX есть еще один ребенок.
Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск в десятый раз стал отцом.
Неожиданной новостью о пополнении в семье владельца SpaceX сообщил известный журналист и биограф Уолтер Айзексон, пишет The New York Times. Однако еще большей неожиданностью стало то, кто оказался матерью еще одного ребенка Маска.
Оказывается, что Маск имеет третьего ребенка от отношений с эпатажной певицей Клер Буше, известной как Grimes. Пара развелась еще в 2021 году. Однако это не помешало бывшей паре родить еще двоих детей от суррогатной матери.
Пол десятого ребенка миллиардера пока неизвестен. Однако, как пишут СМИ, малыш получил необычное имя Techno Mechanicus или просто Тау.
Напомним, что в 2020 году Буше родила Маску сына, которого они назвали X A-12 (Экс Эш Эй-Твелв). После рождения ребенка отношения пары распались. Однако уже через год стало известно, что суррогатная мать родила бывшим супругам дочь по имени Экза Дарк Сайдерил.
А уже в июле 2022 года в Сети появилась новость о том, что у Маска родилась двойня от его новой избранницы Шион Зиллис.
Отметим, что на днях стало известно о громком скандале между Маском и Буше. В Twitter певица заявила о том, что бывший муж не позволяет ей видеться с сыном.
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