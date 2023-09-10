У Илона Маска тайно родился десятый ребенок от эпатажной певицы

Оказывается, что у основателя SpaceX есть еще один ребенок.

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск в десятый раз стал отцом.

Неожиданной новостью о пополнении в семье владельца SpaceX сообщил известный журналист и биограф Уолтер Айзексон, пишет The New York Times. Однако еще большей неожиданностью стало то, кто оказался матерью еще одного ребенка Маска.

Оказывается, что Маск имеет третьего ребенка от отношений с эпатажной певицей Клер Буше, известной как Grimes. Пара развелась еще в 2021 году. Однако это не помешало бывшей паре родить еще двоих детей от суррогатной матери.

Фото: Associated Press

Пол десятого ребенка миллиардера пока неизвестен. Однако, как пишут СМИ, малыш получил необычное имя Techno Mechanicus или просто Тау.

Напомним, что в 2020 году Буше родила Маску сына, которого они назвали X A-12 (Экс Эш Эй-Твелв). После рождения ребенка отношения пары распались. Однако уже через год стало известно, что суррогатная мать родила бывшим супругам дочь по имени Экза Дарк Сайдерил.

Фото: Twitter.com/elonmusk

А уже в июле 2022 года в Сети появилась новость о том, что у Маска родилась двойня от его новой избранницы Шион Зиллис.

Отметим, что на днях стало известно о громком скандале между Маском и Буше. В Twitter певица заявила о том, что бывший муж не позволяет ей видеться с сыном.

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