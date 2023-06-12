У Илоны Гвоздевой заболел 2-летний сын: "У малыша 39,3"

Танцовщица рассказала о болезни Доминика.
Победительница "Танцев со звездами", хореограф Илона Гвоздева рассказала, что ее 2-летний сын Доминик заболел.
Печальными новостями знаменитость поделилась в Instagram-stories. Как рассказала Илона, вчера, 11 июня, ее сын активно гулял, а на болезнь даже и намека не было. Впрочем, уже 12 июня у Доминика поднялась высокая температура. В подробности Гвоздева не стала вдаваться.
"Вчера так хорошо гуляли, сегодня у малыша 39,3", — поделилась танцовщица.
В частности, прежде чем заболеть, Доминик активно проводил время с родителями. Мальчик помогал папе собирать урожай клубники, а затем лакомился ею.
"Собрали с папой урожай", — делилась ранее танцовщица.
Напомним, недавно Неля Шовкопляс рассказывала, что ее 9-летний сын Тимофей попал в больницу. В подробности ведущая не стала вдаваться, вместо этого показала, как брата поддерживает Матвей. Кстати, сын знаменитости поправился, и мальчика уже выписали из больницы.
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