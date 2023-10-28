У известного американского актера обнаружили последнюю стадию рака

У американского актера Эрика Дженсена, который получил популярность после съемок в сериалах "Ходячие мертвецы" и "Карточный домик", диагностировали четвертую стадию рака толстой кишки.

Болезнь дала метастазы в печень. По словам врачей, Дженсену предстоит пройти курс химиотерапии и сделать несколько операций. Это дает надежду на то, что актер сможет поправиться. Жена знаменитости открыла сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe с исчерпывающей справкой о состоянии больного. Это и поспособствовало распространению новости о сложном недуге в Сети. В настоящее время объявленной суммой сбора является 300 тысяч долларов.

Эрик Дженсен / Фото: instagram.com/ejensen123

В заявлении семьи говорится, что, несмотря на большие трудности, Эрик Дженсен не теряет надежды побороть рак. Он до сих пор полноценно работает, пишет сценарии и снимает фильмы, чтобы улучшить финансовое положение семьи, обеспечить себе должное лечение и "сделать этот мир лучше":

"Рак дал метастазы в печень, но Эрик молод и вынослив (чего только стоят съемки фильма во время химиотерапии и полный рабочий день с обязанностями сценариста и режиссера). Врачи преследуют цель уменьшить количество опухолей, а за две операции уже полностью от них избавиться. Он невероятно мужественен и устойчив. Эрик – боец. Мы верим, что он справится и продолжит творить, помогая обществу еще много лет", – отметила семья в заявлении на GoFundMe.

Отметим, что в 2022 году Эрик Дженсен поборол аневризм головного мозга. Как тогда говорил сам актер, после такой болезни, как правило, умирает 50% больных.

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