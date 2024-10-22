У известного американского продюсера-преступника диагностировали редкую форму рака – СМИ

В настоящее время скандальная звезда лечится в тюрьме, где отбывает наказание за изнасилование.

У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, заключенного на 16 лет за сексуальные домогательства, резко ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщает ряд иностранных СМИ. В частности, издание NBC News, опираясь на слова инсайдера, пишет, что у скандального продюсера диагностировали рак костного мозга, хронический миелоидный лейкоз. Источник говорит, что 72-летний бывший продюсер уже начал курс лечения онкологии в тюрьме на острове Райкерс в Нью-Йорке.

Харви Вайнштейн / Фото: Associated Press

В то же время представитель опального продюсера Иуда Энгельмайер довольно сдержанно прокомментировала ситуацию и добавила, что они не хотят выносить личное на широкую общественность и попросила об уважении к личному пространству.

"Крейг Ротфельд, уполномоченный юридический представитель господина Вайнштейна по вопросам здравоохранения в штате Нью-Йорк, выражает глубокую обеспокоенность спекуляциями вокруг состояния здоровья господина Вайнштейна. То, что такие частные и конфиденциальные вопросы здравоохранения стали предметом публичного обсуждения вызывает беспокойство и это неприемлемо. Из уважения к частной жизни господина Вайнштейна мы не будем давать дальнейшие комментарии", — говорится в комментарии пресс-секретаря Вайнштейна.

К слову, в предыдущие месяцы СМИ также указывали на многие проблемы со здоровьем знаменитости. В частности, как он был экстренно прооперирован, чтобы уменьшить количество жидкости в легких и сердце. А этим летом стало известно, что Харви подхватил Covid-19 и перенес тяжелую пневмонию.

Дополнительный вред здоровью Вайнштейна причинили стрессы на фоне постоянных судебных заседаний. Так, звезду приговорили к 16 годам из-за изнасилования российской актрисы и модели 2013 года. Кроме того, скандальный продюсер также должен был отсидеть еще 23 года за сексуальное преступление, но в апреле Апелляционный суд Нью-Йорка отменил приговор.

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