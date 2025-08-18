У известного украинского певца нагло обокрали квартиру

BRYKULETS

В исполнителя хитов "Посилать" и "Ліза" BRYKULETS, настоящее имя которого Иван Ищенко, нагло обокрали квартиру.

Неприятной новостью артист поделился в Instagram-stories. В подробности исполнитель вдаваться не стал. Он лишь отметил, что обокрали его квартиру и украли деньги.

Впрочем, несмотря на неприятный инцидент, BRYKULETS не теряет чувство юмора. Певец обратился к ворам с просьбой вернуть украденные средства за вознаграждение. Но пока исполнитель шутит, его девушка очень сильно расстроилась и не смогла сдержать слез из-за того, что стала жертвой ограбления.

"Если у вашего друга или знакомого как-то резко появилось много денег - дайте знать. Мне кажется, я знаю, чьи это деньги. Лиза плачет! Верните деньги, мы вам немножко даже оставим за такой хороший джентельменский поступок", - шутит BRYKULETS.

Напомним, недавно певца VovaZiLvova ограбили. Правда, инцидент произошел в Италии, куда он поехал с благотворительным концертом. Из авто артиста украли все ценные вещи.