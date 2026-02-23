У известного украинского певца подростки обманом арендовали квартиру и разгромили ее вдребезги

Певцу Kishe разгромили квартиру / © instagram.com/kishe_official

Реклама

Украинский певец Kishe, настоящее имя которого Андрей Свирский, шокировал, как подростки обманом арендовали его квартиру и разгромили ее вдребезги.

Об этом артист рассказал в своем Instagram. Музыкант поделился, что сдает квартиру в аренду. Исполнитель это делает официально и сотрудничает с агентством. На этот раз с певцом случился досадный инцидент. Подростки обманом арендовали жилье. Сделали они это с помощью совершеннолетнего, который предоставил свой паспорт.

"Кто-то из "взрослых" через агентство на свой "взрослый" паспорт взял квартиру в аренду и впустил туда 11 несовершеннолетних детей в возрасте 16-17 лет, которые просто вдребезги разнесли квартиру", — рассказал артист.

Реклама

Квартира певца Kishe / © instagram.com/kishe_official

Kishe говорит, что подростки полностью разгромили квартиру. В частности, они с девятого этажа выбрасывали мебель и технику, поразбивали зеркала и другие стеклянные приборы. Сейчас артист разбирается с ситуацией. Родители этих подростков будут возмещать убытки. Однако для Kishe главное, что никто не пострадал.

Квартира певца Kishe / © instagram.com/kishe_official

"С девятого этажа ночью летели телевизоры, стулья, утюги, гаджеты, бутылки. Разбиты двери, зеркала, светильники и многое другое. Спасибо вселенной и Богу, что никто не пострадал, не выпал из окна, не разбил кому-то голову падающим телевизором!" — говорит певец.

Квартира певца Kishe / © instagram.com/kishe_official

Kishe также отметил, что сначала не хотел рассказывать об этом инциденте публично. Однако таким образом исполнитель решил обратиться к родителям детей, чтобы те больше обращали внимание на воспитание и тщательно следили за ними.

Квартира певца Kishe / © instagram.com/kishe_official

Напомним, недавно неладное произошло с домом ведущего Владимира Остапчука. Во время обстрела Киева жилье шоумена получило серьезные повреждения.