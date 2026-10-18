У известного украинского режиссера диагностировали рак: ему нужна срочная операция

Алексей Комаровский

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У известного украинского режиссера Алексея Комаровского диагностировали рак.

Об этом он сообщил в своем Instagram. В знаменитости обнаружили рак кожи. Режиссер говорит, что заболевание распространилось на его лице. Алексей Комаровский признался в этом публично, поскольку понимает, что не сможет это скрывать. Сейчас ему нужна срочная операция.

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«У меня рак кожи. Из всех возможных мест он выбрал лицо. И самое коварное — его почти не видно. А он есть. И нужно срочно оперировать. Потому скрыть последствия от вас не получится», — признался режиссер.

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Алексей Комаровский

Режиссер говорит, что в ближайшее время ему будет назначена дата операции. Однако он откровенно признается, что не знает, что будет дальше и что произойдет с его лицом после хирургического вмешательства. Однако знаменитость говорит, что ему стало легче после того, как поделился этим публично.

«Жду дату операции. Что будет дальше — пока не знаю. Как буду выглядеть — пока не знаю. Мне легче, когда сказал… На днях еще один вердикт врачей: узнаю, что будет с лицом», — поделился режиссер.

Напомним, недавно у певца Виктора Павлика возникли проблемы со здоровьем. Исполнитель перенес операцию, но из-за ошибки врачей у него появилось сильное кровотечение. Все бы ничего, но артист принимает препараты, влияющие на свертываемость крови. В результате Виктор Павлик загремел в больницу.

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