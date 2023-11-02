У известного украинского телеведущего нашли редкое заболевание: он едва ходит и говорит

Богдан Шелудяк рассказал о неутешительном диагнозе, который ему установили.
Украинский актер и телеведущий Богдан Буше Шелудяк рассказал о проблемах со здоровьем.
У 31-летнего ведущего программы "Хто зверху" диагностировали редкий диагноз "синдром Гийена-Барре". Во время этой болезни иммунная система атакует отдельные участки периферической нервной системы. В большинстве случаев это патологическое состояние излечимо, но у 30% взрослых резидуальная слабость сохраняется примерно три года.
На странице в Instagram Шелудяк разместил видео, в котором едва говорит. Он обратился к поклонникам с просьбой внимательно относиться к своему здоровью. Также Богдан в сторис своего фотоблога поделился, что сейчас находится на стационаре, где ему ставят капельницы. Впрочем, говорит Богдан, пока легче ему не становится.
"Вчера мне подтвердили диагноз "синдром Гийена-Барре". В большинстве случаев он излечим, но пока мой иммунитет убивает мою нервную систему, постепенно меня парализуя. Да, я тоже в а*уе, потому что случай 1/100.000, а это лишний раз доказывает, что я еще тот везунчик, несите лотерейный билет", – подписал видео Шелудяк, в котором ему трудно говорить.
Также ведущий рассказал, что его вчерашнее утро началось с того, что он не мог сам ходить. Шелудяка привезли в больницу, где и диагностировали редкую болезнь.
На эту страшную новость уже отреагировала коллега Шелудяка, ведущая "Хто зверху" Леся Никитюк. Она обратилась к поклонникам с просьбой поддержать Богдана и написать ему несколько теплых слов, которые ускорят его выздоровление.
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