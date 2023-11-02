У известного украинского телеведущего нашли редкое заболевание: он едва ходит и говорит

Украинский актер и телеведущий Богдан Буше Шелудяк рассказал о проблемах со здоровьем.

У 31-летнего ведущего программы "Хто зверху" диагностировали редкий диагноз "синдром Гийена-Барре". Во время этой болезни иммунная система атакует отдельные участки периферической нервной системы. В большинстве случаев это патологическое состояние излечимо, но у 30% взрослых резидуальная слабость сохраняется примерно три года.

На странице в Instagram Шелудяк разместил видео, в котором едва говорит. Он обратился к поклонникам с просьбой внимательно относиться к своему здоровью. Также Богдан в сторис своего фотоблога поделился, что сейчас находится на стационаре, где ему ставят капельницы. Впрочем, говорит Богдан, пока легче ему не становится.

У Богдана Шелудяка нашли редкую болезнь / Фото: instagram.com/bushe8

"Вчера мне подтвердили диагноз "синдром Гийена-Барре". В большинстве случаев он излечим, но пока мой иммунитет убивает мою нервную систему, постепенно меня парализуя. Да, я тоже в а*уе, потому что случай 1/100.000, а это лишний раз доказывает, что я еще тот везунчик, несите лотерейный билет", – подписал видео Шелудяк, в котором ему трудно говорить.

У Богдана Шелудяка диагностировали редкую болезнь, парализующую нервную систему

Также ведущий рассказал, что его вчерашнее утро началось с того, что он не мог сам ходить. Шелудяка привезли в больницу, где и диагностировали редкую болезнь.

У Богдана Шелудяка нашли редкую болезнь / Фото: instagram.com/bushe8

У Богдана Шелудяка нашли редкую болезнь / Фото: instagram.com/bushe8

На эту страшную новость уже отреагировала коллега Шелудяка, ведущая "Хто зверху" Леся Никитюк. Она обратилась к поклонникам с просьбой поддержать Богдана и написать ему несколько теплых слов, которые ускорят его выздоровление.

Читайте также: