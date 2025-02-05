У известного украинского ведущего Ивана Городецкого сгорел дом

Известный украинский ведущий и актер Иван Городецкий сообщил, что у него сгорел дом.

Об этом шоумен рассказал в своем Instagram. Он опубликовал ролик, где изображен вместе с женой на фоне обгоревших стен. Иван Городецкий поделился, что пожар произошел 4 февраля. Большая половина дома сгорела, так что семейство потеряло практически все. Но к счастью, ни Городецкий, ни его семья не пострадали. Шоумен тоже старается не опускать руки, а говорит, что жизнь начинается с чистого листа.

"Сегодня (4 февраля – прим. ред.) случилась беда в нашей семье, большая половина нашего дома сгорела. С нами все хорошо, слава Богу. Начинаем жизнь с чистого листа", — поделился шоумен.

У Ивана Городецкого сгорел дом / Фото: instagram.com/ivangorodetckiy

Отметим, Иван Городецкий – актер и ведущий. В частности, он работал в театрах Харькова, где учился, и Киева. Зрители могут помнить артиста благодаря ролям в таких картинах, как "Филин" и "Кровные сестры".

Напомним, недавно актер Константин Октябрьский рассказал об уничтоженной российским дроном квартире. Артист говорит, что тогда они с семьей потеряли все, что у них было.

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