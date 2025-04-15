У известного украинского ведущего украли 14 тыс. грн: "Меня ограбили"

Андрей Черновол

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Украинский ведущий Андрей Черновол стал жертвой мошенников.

В фотоблоге звезда ошеломил фанов известием о воровстве. По его словам, неизвестные списали с его банковской карты 14 тыс. грн. Транзакции осуществлялись частями с иностранных ресурсов. Черновол вовремя взял ситуацию под контроль и заблокировал карту. Кроме того, направил заявление в киберполицию.

"Меня ограбили на 14 тыс. грн. С моей банковской карточки произошло списание денег несколькими транзакциями через зарубежные ресурсы. Я сразу позвонил в банк с просьбой заблокировать карту. Я переформил ее, позвонил в киберполицию, написал заявление. Банк отправил заявление на возмещение этих средств и это может занять несколько месяцев", — шокировал Андрей.

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Андрей Черновол

Ведущий предполагает, что злоумышленники могли воспользоваться его данными с сайта. Черновол вспомнил, что в последний раз указывал информацию о карте, когда покупал детали для авто. Сейчас знаменитость ожидает реакции с соответствующих органов безопасности, но говорит, что на самом деле потере денег не очень расстроился. Вместо того извлек урок и настроил свою карточку для большей безопасности.

"В последний раз я вводил данные карточки на сайте для покупки штуки для автомобиля. Стоила она около 200 грн, но вышла в 14 тыс. грн. И потом через час начались списания с моей карточки. Не знаю, возможно, это связано с этим, а возможно и нет. Будет разбираться киберполиция. Я не из тех людей, кто будет расстраиваться из-за утраченных денег, отношусь к этому по-философски. Но мне теперь интересно узнать, как работает у нас система: вернут деньги или нет. Буду держать в курсе", — добавил ведущий.

Андрей Черновол

Напомним, недавно актриса Ксения Мишина также попала в руки мошенников. Она раскрыла, как они выманивали деньги под ее именем.