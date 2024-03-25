У известной 29-летней украинской блогерши случился инсульт прямо посреди записи видео – подробности

У украинской блогерши Аниты Соловей произошел ишемический инсульт в 29-летнем возрасте.

Об этом Анита через месяц после инсульта сообщила у себя в фотоблоге. По ее словам, ее состояние резко ухудшилось прямо во время записи обучающего вебинара. Так, блогерша попросила сделать небольшой перерыв. Впрочем, незадолго после ей вызвали скорую помощь и диагностировали инсульт. Как признается Соловей, она была удивлена реакцией своего организма, ведь не нервничала и была бодра. Пока причины возникновения инсульта блогерши неизвестны.

Анита Соловей при записи вебинара. Фото: Instagram Аниты Соловей

Анита Соловей. Фото: Instagram Аниты Соловей

"Во время вебинара у меня произошел ишемический инсульт. Прямо в процессе, когда я снимала, я не нервничала, я не была уставшей. Мы сейчас до конца еще не знаем причины. Я жду еще несколько генетических исследований. Сейчас есть статистика, что инсульт может произойти в более молодом возрасте. Среди моих родственников ни у кого его не было и я тотально здоровый человек, что и пугает. Я не употребляю алкоголь, не курю", - рассказала Анита Соловей.

Блогерша сообщила, что долгое время находилась в реанимации, где после инсульта у нее обнаружили серьезное ухудшение зрения.

"У меня исчезла часть зрения. С правой стороны я почти ничего не вижу, часть есть. Но у меня функционирует вся моя правая сторона – нога, рука, тело, лицо. Хотя во время инсульта бывает такое, что оно не функционирует", – добавила Анита.

Анита Соловей. Фото: Instagram Аниты Соловей

Сейчас Анита Соловей проходит реабилитацию и налаживает свое эмоциональное состояние:

"Почему я возвращаюсь сейчас? Потому что это прописано врачами, они сказали мне сейчас возвращаться к работе, потому что велик риск депрессии из-за того, что очень изменилась жизнь, и эти осознания могут накрывать", – обьяснила Соловей.

Напомним, недавно супруга певца Романа Сасанчина, Иванна жаловалась на ухудшение состояния женского здоровья.

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