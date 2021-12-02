У известной российской певицы началось заражение тканей лица

Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара.

Состояние известной российской певицы Марины Хлебниковой остается стабильно тяжелым.

Как известно, две недели назад в квартире артистки в Москве произошел пожар, в котором она пострадала больше всего. Сегодня же Telegram-канал Mash передает, что у звезды 90-х началось заражение тканей лица. Врачи диагностировали у нее ожог глаз.

Врачи до сих пор боятся выводить исполнительницу из медикаментозной комы из-за сильных болей у нее. Сейчас Хлебникову лечат антибиотиками, чтобы инфекция не распространялась по организму.

Непросто сейчас и близким певицы, поскольку к ней никого не пускают, чтобы исключить риск заражения чем-либо.

Напомним, что две недели назад в двухэтажной квартире Марины Хлебниковой в Москве произошел пожар. Его причину до сих пор выясняют, пока существует две версии – либо артистка забыла погасить сигарету, и от нее загорелись вещи, либо произошло короткое замыкание. Хлебникова получила 50% ожогов тела. Ее экстренно госпитализировали, она находится в реанимации на аппарате ИВЛ с вазопрессорной поддержкой.

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