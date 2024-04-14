У известной украинской певицы лопнул грудной имплант

Украинская певица Слава Каминская, которая недавно сделала пластические операции, наконец-то более подробно рассказала, что именно в себе изменила.

Оказалось, что лечь под нож пластического хирурга артистка планировала еще в прошлом году. Тогда знаменитость хотела сделать блефаропластику – операцию по изменению формы век. Впрочем, Слава на время отказалась от планов, ведь с головой погрузилась в любовь.

Однако лечь под нож пластического хирурга Славе Каминской пришлось. Исполнительница шокировала, что у нее лопнул грудной имплант, которому, кстати, было 19 лет.

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

"Я давно хотела блефаропластику, потому что уже нужно было, годы никого не щадят. Хотела сделать еще в прошлом году, но так и не доехала, потому что влюбилась, свалила жить на Тенерифе и была слишком занята. Мой навеял мне, что мне ничего не нужно, я и так красивая, но здесь случилось "чудо" — у меня лопнул имплант. Такое бывает, когда грудь кормила двоих детей и им 19 лет (имплантам)", — поделилась Слава.

Наконец певица связалась со своим пластическим хирургом, которая работает в Ереване и Ужгороде. Слава Каминская решилась еще на ряд пластических операций, кроме груди. Как объяснила артистка, она решила сделать все сразу, чтобы потом снова не прибегать к пластике.

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

"Я решила, что если уж наркоз, то пусть помимо груди будет еще блефаропластика, комки Биша, эндоскопическая подтяжка бровей, нити, инъекции и липосакция колен. Почему нет? Еще куча болезненных косметических манипуляций, все равно наркоз", – поделилась Слава .

Напомним, недавно Слава Каминская показывала, какой теперь выглядит после пластических операций. Артистка опубликовала свежие фото, где она прогуливалась по улицам Еревана.

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