У известной украинской певицы случился выкидыш

Украинская певица Алена Омаргалиева призналась, что пережила выкидыш.

Исполнительница поделилась, что потеряла ребенка на ранних сроках беременности. Это произошло прошлым летом, но артистка только сейчас решилась об этом рассказать. Омаргалиева не знает, что повлияло. Впрочем, тогда она серьезно заболела, а это крайне опасно на ранних сроках беременности. К счастью, все прошло без вмешательства врачей.

"Был у меня третий выкидыш, но я уже не знаю, с чем это связано. Я заболела, а знаешь, как на маленьких сроках заболеть... К тому же я сильно заболела, с температурой и так далее. Скажем, не было медицинских вмешательств, все прошло само по себе", – поделилась артистка в интервью Славе Демину.

Алена Омаргалиева

Алена Омаргаева призналась, что хочет во второй раз стать мамой, но пока что это не получается. Они с мужем Тамерланом работают над этим. Также певица консультируется с врачами. Артистка уверена, что у нее еще однозначно будут дети.

"Я хочу еще детей, но пока не получается. Возможно, не время, потому что мы же пытались. Я с врачом постоянно консультируюсь, это не просто так, что я там: "Ой, а давай сегодня, а когда там у меня овуляция ". Так у меня не получается, мне нужно подготовиться", — добавила артистка.

Отметим, Алена Омаргалиева вместе с Тамерланом воспитывают сына Тимура. К сожалению, артистке пришлось пережить выкидыши. Впрочем, она не теряет надежды, что сможет снова родить.

Тамерлан, Алена Омаргалиева и их сын

Напомним, недавно Алена Омаргалиева рассказала о серьезном кризисе в браке с Тамерланом. Также певица призналась, как они постоянно ссорились.

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