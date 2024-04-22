У известной украинской ведущей произошел рецидив рака: "Моя жизнь меняется"

Известная украинская ведущая Наталка Фицич сообщила, что у нее произошел рецидив рака.

В своем Facebook знаменитость поделилась, что тяжелую болезнь у нее обнаружили 12 лет назад, однако тогда она вылечилась. Наталка поделилась, что ее уже даже сняли с учета, но недуг вернулся. У ведущей случился рецидив. К счастью, рак был обнаружен на начальной стадии. Фицич уже даже сделали операцию по удалению опухолей, но оказалось, что от них не удалось полностью избавиться.

"Моя жизнь меняется. У меня онкология, обнаруженная в начале, к счастью. Война и те беды, которые свалились на меня за последние годы, сказались. Рак вернулся. 12 лет назад он также был на начальной стадии. Недавно меня уже даже сняли с учета, и я выдохнула с облегчением, а зря. Опухоли обнаружили пару недель назад. Их удалили, но, как впоследствии оказалось, не полностью. Хорошо, что муж настоял на дополнительном обследовании. И вот теперь я начинаю курс лучевой терапии", – поделилась ведущая.

Пост Наталки Фицич / Фото: facebook.com/fitsychn

В настоящее время Наталка Фицич начинает курс лечения. Ведущая также обратилась к подписчикам и призвала их бережно относиться к своему здоровью. Также Наталка подчеркнула, что важно регулярно проверять свой организм, особенно сейчас, когда на фоне стресса могут дать о себе знать разные заболевания.

"Хочу призвать всех и каждого позаботиться о своем здоровье. Сделайте чекап, сдайте хоть базовые анализы, проверьте состояние хронических болезней. Война и тревоги всем нам дают о себе знать. И лучше выявить проблемы в начале", — обратилась к подписчикам ведущая.

Наталка Фицич / Фото: facebook.com/fitsychn

Напомним, недавно актриса Екатерина Тышкевич раскрыла подробности своего лечения от постоянных головных болей. Артистка рассказала, как борется с тяжелой болезнью.

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