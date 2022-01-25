У Камалии подтвердили флурону: "Плохие анализы, жесткое дыхание"

Артистка болеет уже в течение двух недель.

Певица Камалия продолжает рассказывать поклонникам о течении своей болезни.

Как призналась артистка, у нее диагностировали флурону — одновременное заболевание коронавирусом и гриппом. Об этом артистка рассказала на странице в Instagram и поделилась видео, где с мамой сдает анализы у врача.

"Уже болею больше двух недель, температура не падает ниже 38, плохие анализы, жесткое дыхание. Завтра иду на КТ, чтобы предотвратить поражение легких", — поделилась Камалия.

Также исполнительница рассказала, что она дважды сдавала ПЦР-тест на ковид и он дважды показал отрицательный результат. Однако у друзей семьи, которые отдыхали вместе с ними в Финляндии, коронавирус подтвердился. Камалия говорит, что у них такие же симптомы, как у нее.

Отметим, что две недели назад Камалия с семьей вернулась из Финляндии, где проводила отпуск. Об ухудшении состояния здоровья артистка рассказала неделю назад.

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