У Камалии – помпезная, у Решетника – классическая: как украинские звезды украсили елки

Знаменитости уже погрузились в подготовку к праздникам.
Украинские звезды уже начали готовиться к Новому году и Рождеству.
В частности, в кругу родных, любимых и детей они уже украшают елки. Этот процесс дарит невероятное праздничное настроение в считанные минуты.
Итак, если вы еще этого не сделали — вдохновляйтесь примером знаменитостей. Редакция сайта предлагает посмотреть, как звезды украсили праздничное дерево.
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
Звездные супруги телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов уже частично подготовились к новогодним праздникам. Как минимум, елка уже нарядно украшена.
MONATIK
Мультиартист MONATIK и его жена Ирина, как всегда, приобщили к магическому действу двух сыновей Даниила и Платона.
Результат любимая звезды показала на своей странице в Instagram. К слову, у мальчиков и действительно появилось сказочное настроение, вдохновившее Даню на фокусы.
Настя Каменских
Певица Настя Каменских тщательно готовится к каждому празднику года и украшает свой дом. На днях звезда также украсила елку и порадовала фолловеров уютным фото, где предстала без макияжа в велосипедках и футболке. Артистка украсила праздничное дерево в красных, золотистых и серебристых тонах.
Камалия
Певица Камалия тоже уже успела украсить вечнозеленую красавицу. На первом этаже роскошного поместья артистки стоит огромная помпезная елка, обильно украшенная разноцветными игрушками.
Григорий Решетник
В семье шоумена Григория Решетника отвечает за новогодние украшения его любимая Кристина. В этом году она решила, что елка должна быть классической – с красными шариками.
"Красный цвет любимый у Ванюшки, люблю его и я", – поделилась Кристина.
Дмитрий Гордон и Алеся Бацман
Ведущий Дмитрий Гордон и журналистка Олеся Бацман также устремились в атмосферу праздника вместе с детьми.
А вот и результат:
Оля Полякова
Исполнительница Оля Полякова показала свою елку в Instagram-stories.
Саша Бо
Блогерша Саша Бо вместе с детьми помогла украсить елку в доме своей мамы. Процесс звезда Сети показала на своей странице в Instagram.
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