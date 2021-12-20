Григорий Решетник с женой и детьми / instagram.com/kristina_reshetnik

У Камалии – помпезная, у Решетника – классическая: как украинские звезды украсили елки

У Камалии – помпезная, у Решетника – классическая: как украинские звезды украсили елки

Знаменитости уже погрузились в подготовку к праздникам.

Украинские звезды уже начали готовиться к Новому году и Рождеству.

В частности, в кругу родных, любимых и детей они уже украшают елки. Этот процесс дарит невероятное праздничное настроение в считанные минуты.

Итак, если вы еще этого не сделали — вдохновляйтесь примером знаменитостей. Редакция сайта предлагает посмотреть, как звезды украсили праздничное дерево.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Звездные супруги телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов уже частично подготовились к новогодним праздникам. Как минимум, елка уже нарядно украшена.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy

MONATIK

Мультиартист MONATIK и его жена Ирина, как всегда, приобщили к магическому действу двух сыновей Даниила и Платона.

Сыновья Дмитрия Монатика / instagram.com/monatik_official

Результат любимая звезды показала на своей странице в Instagram. К слову, у мальчиков и действительно появилось сказочное настроение, вдохновившее Даню на фокусы.

Настя Каменских

Певица Настя Каменских тщательно готовится к каждому празднику года и украшает свой дом. На днях звезда также украсила елку и порадовала фолловеров уютным фото, где предстала без макияжа в велосипедках и футболке. Артистка украсила праздничное дерево в красных, золотистых и серебристых тонах.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Камалия

Певица Камалия тоже уже успела украсить вечнозеленую красавицу. На первом этаже роскошного поместья артистки стоит огромная помпезная елка, обильно украшенная разноцветными игрушками.

Елка Камалии / instagram.com/kamaliyaofficial

Григорий Решетник

В семье шоумена Григория Решетника отвечает за новогодние украшения его любимая Кристина. В этом году она решила, что елка должна быть классической – с красными шариками.

Григорий Решетник с женой и детьми / instagram.com/kristina_reshetnik

"Красный цвет любимый у Ванюшки, люблю его и я", – поделилась Кристина.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман

Ведущий Дмитрий Гордон и журналистка Олеся Бацман также устремились в атмосферу праздника вместе с детьми.

instagram.com/gordondmytro

А вот и результат:

Алеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

Оля Полякова

Исполнительница Оля Полякова показала свою елку в Instagram-stories.

Елка Оли Поляковой / instagram.com/polyakovamusic

Саша Бо

Блогерша Саша Бо вместе с детьми помогла украсить елку в доме своей мамы. Процесс звезда Сети показала на своей странице в Instagram.

Для просмотра фото и видео листайте вправо

Читайте также: