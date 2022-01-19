У Камалии резко ухудшилось состояние здоровья, вызвали скорую: "У меня подозревали Флурону"

Артистка рассказала о своей серьезной болезни.

Украинская певица Камалия всегда откровенна со своими поклонниками. Так что не стала скрывать, что серьезно заболела.

Как рассказала артистка, у нее резко ухудшилось состояние здоровья – ее лихорадило три дня, и температура не сбивалась ниже 39 градусов. Камалии было настолько плохо, что ей пришлось вызвать скорую.

Исполнительница начала подозревать, что снова подхватила коронавирус, поскольку на то указывали все симптомы: температура росла, не сбивалась, начало лихорадить, сильная головная боль, начало ломать все тело, сильная заложенность носа, перестала чувствовать запахи и вкус пищи, упадок, сил, сонливость.

Камалия провела тесты и они показали, что у певицы грипп / instagram.com/kamaliyaofficial

"Врачи начали подозревать у меня Флурону, это когда человек заболевает двумя вирусами одновременно, оказывается, что грипп и корона, могут существовать вместе в организме человека, не вытесняя друг друга! Сделали оба теста, оказалось, что короны нет, а вот грипп А присутствует!" – рассказала Камалия.

По словам артистки, ей назначили лечение от гриппа и стало немного легче.

"Температуру уже не сбиваю, но пока держится 38, утром 37,7. Слава Богу, уже не под 40! Но начало болеть горло, немного больно глотать. Итак, на сегодняшний день нужно сдавать тесты не только на коронавирус, но и на грипп, оказывается его сейчас много! И, как выяснилось, что можно еще и заболеть Флуроной!" – проинформировала певица.

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