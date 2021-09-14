У Каменских Mercedes, у Билык Tesla: на чем ездят украинские звезды и у кого дороже авто

У Каменских Mercedes, у Билык Tesla: на чем ездят украинские звезды и у кого дороже авто

Селебритис предпочитают дороге машины.

Украинские звезды довольно неплохо зарабатывают и могут позволить себе дорогие покупки.

В частности, селебритис предпочитают дорогие комфортные машины. Их элитные авто стоят немало. Как говорится в программе "Викриття", самое дорогое авто у певицы Насти Каменских. Артистка ездит на джипе Mercedes, который стоит 4 миллиона гривен.

Авто Насти Каменских / скриншот с видео

Оля Полякова ездит на бусике Chevrolet, стоимостью 3 миллиона.

Машина Оли Поляковой / скриншот с видео

Внедорожник Volvo Натальи Могилевской потянет на 2 млн.

Машина Натальи Могилевской / скриншот с видео

Самой бюджетной оказалась электрическая Tesla Ирины Билык, цена которой 1 500 000 гривен. Как рассказала исполнительница, машину ей подарил близкий друг на юбилей.

Машина Ирины Билык / скриншот с видео

Мультиартист и продюсер MONATIK, который раньше ездил на представительском седане Мерседес С180, пересел на большую машину этой же марки. Так, исполнитель приобрел кроссовер Мercedes GLC 43, за который отдал около 2 миллионов. В машине установлено умную систему, которой можно управлять с помощью жестов или голосом.

машина MONATIK / скриншот с видео

Фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка обожает яркие машины. Сейчас артист ездит на электромобиле Jaguar I-pace. Цена на него 2-3 млн гривен, в зависимости от комплектации и мощности двигателя.

Машина Олега Скрипки / скриншот с видео

"Я приходил к этому выбору очень долго, пересмотрел все возможности электрических автомобилей, которые есть у нас в Украине. Я давно мечтал о Jaguar, потому что это классический английский автомобиль", — поделился звезда.

Машина Олега Скрипки / скриншот с видео

А вот звезды, кумовья и соседи Юрий Горбунов и Потап предпочли Range Rover. Стоимость такого автомобиля составляет менее 3 миллионов гривен.

Авто Потапа и Юрия Горбунова / скриншот с видео

Певец Олег Винник приобрел себе пикап Ford Raptor за 2 700 000 гривен. Интересно, что в салоне есть маленький холодильник, а на крыше специальные крепления для палатки и большой багажник.

Машина Олега Винника / скриншот с видео

Также звезда имеет самую популярную белую Tesla Model 3. Цена на нее стартует от миллиона гривен.

Машина Олега Винника / скриншот с видео

Впрочем, и это еще не все. Винник — владелец красного Мercedes.

Машина Олега Винника / скриншот с видео

Напомним, не так давно в Сети появились фото роскошного имения Гайтаны под Киевом. Дом артистки расположен в селе Иванковичи.

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