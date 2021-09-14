У Каменских Mercedes, у Билык Tesla: на чем ездят украинские звезды и у кого дороже авто

Селебритис предпочитают дороге машины.
Украинские звезды довольно неплохо зарабатывают и могут позволить себе дорогие покупки.
В частности, селебритис предпочитают дорогие комфортные машины. Их элитные авто стоят немало. Как говорится в программе "Викриття", самое дорогое авто у певицы Насти Каменских. Артистка ездит на джипе Mercedes, который стоит 4 миллиона гривен.
Оля Полякова ездит на бусике Chevrolet, стоимостью 3 миллиона.
Внедорожник Volvo Натальи Могилевской потянет на 2 млн.
Самой бюджетной оказалась электрическая Tesla Ирины Билык, цена которой 1 500 000 гривен. Как рассказала исполнительница, машину ей подарил близкий друг на юбилей.
Мультиартист и продюсер MONATIK, который раньше ездил на представительском седане Мерседес С180, пересел на большую машину этой же марки. Так, исполнитель приобрел кроссовер Мercedes GLC 43, за который отдал около 2 миллионов. В машине установлено умную систему, которой можно управлять с помощью жестов или голосом.
Фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка обожает яркие машины. Сейчас артист ездит на электромобиле Jaguar I-pace. Цена на него 2-3 млн гривен, в зависимости от комплектации и мощности двигателя.
"Я приходил к этому выбору очень долго, пересмотрел все возможности электрических автомобилей, которые есть у нас в Украине. Я давно мечтал о Jaguar, потому что это классический английский автомобиль", — поделился звезда.
А вот звезды, кумовья и соседи Юрий Горбунов и Потап предпочли Range Rover. Стоимость такого автомобиля составляет менее 3 миллионов гривен.
Певец Олег Винник приобрел себе пикап Ford Raptor за 2 700 000 гривен. Интересно, что в салоне есть маленький холодильник, а на крыше специальные крепления для палатки и большой багажник.
Также звезда имеет самую популярную белую Tesla Model 3. Цена на нее стартует от миллиона гривен.
Впрочем, и это еще не все. Винник — владелец красного Мercedes.
Напомним, не так давно в Сети появились фото роскошного имения Гайтаны под Киевом. Дом артистки расположен в селе Иванковичи.