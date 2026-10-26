Тина Кароль, Виталий Козловский и Наталья Могилевская

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Покупка автомобиля — удовольствие не из дешевых, однако украинские знаменитости вполне могут себе это позволить.

Звезды предпочитают премиальные внедорожники. Правда, кто-то покупает новое авто из салона, а кто-то предпочитает подержанное. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, на каких машинах ездят украинские звезды и сколько они стоят.

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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Жена Виктора Павлика обновила свой автомобиль весной 2023 года. Екатерина Репяхова продала старую машину, а вместо этого стала владелицей Audi RS Q8. Стоимость авто на то временя составила 50 тысяч долларов. Екатерина Репяхова 60% суммы выплатила сразу, а 40% — взяла в кредит. Кстати, тогда же обновили машину и Виктору Павлику. Артисту приобрели Land Rover Discovery Sport, стоимость которого на тот момент составляла не менее двух миллионов гривен.

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Авто Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate

Авто Виктора Павлика / © скриншот с видео

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская в начале октября этого года призналась, что обновила свой автопарк. Исполнительница стала владелицей Audi Q5. Стоимость такого автомобиля из салона составляет от 2,8 до 3,7 миллиона гривен. На вторичном рынке цена, конечно, меньше, но все зависит от года выпуска и комплектации.

Авто Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская

Супруги в начале лета 2026 года эмигрировали в Канаду. Автомобили, которые у них были в Украине, они продали. За границей Владимир Остапчук успел приобрести новую. Ведущий стал владельцем Mercedes-Benz GLE, цена которого на канадском рынке стартует от 3,8 миллиона гривен.

Авто Владимира Остапчука

Тина Кароль

Певица ранее пользовалась услугами водителя, поскольку у нее не было водительского удостоверения. Однако летом этого года Тина Кароль получила права. Артистка ездит на роскошном Lexus. Стоимость автомобиля зависит от года выпуска и комплектации. Цена стартует от 1,8 млн. грн. до 3,5 млн. грн. Если же это премиальная модель, то 5,8 млн. грн.

Авто Тины Кароль / © скриншот с видео

Алена Омаргалиева

Исполнительница стала владелицей новенького автомобиля в сентябре прошлого года. Певица приобрела Mercedes-Benz GLE Coupe 2025 года выпуска. Стоимость такой модели на тот момент составила более пяти миллионов гривен.

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Алена Омаргалиева / © instagram.com/omargalieva.alena

Виталий Козловский

Артист ездит на BMW X5 2023 года выпуска. Певец приобрел этот автомобиль либо в конце 2025 года, либо в начале 2026-го. Виталий Козловский предпочел не новую машину, а подержанную. Авто стоило исполнителю три миллиона гривен.

Виталий Козловский

Анна Тринчер

Певица стала владелицей нового автомобиля летом 2025 года. Артистка сделала себе такой подарок на день рождения. Анна Тринчер приобрела BMW X6, стоимость которой может составить более четырех миллионов гривен.

Авто Анны Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Слава Демин

Ведущий летом этого года рассекретил покупку нового авто. Правда, он не раскрыл марку автомобиля. Вместо этого шоумен признался, что у него внедорожник. Машина была подержанной и стоила ведущему 30 тысяч долларов. Слава Демин купил авто в кредит.

Слава Демин / © instagram.com/slavademin_official

MamaRika

Певице подарил автомобиль ее муж, юморист Сергей Середа. MamaRika стала владелицей Mercedes-Benz EQA 260 в конце прошлого года. Стоимость такого автомобиля на тот момент составляла от 30 до 50 тысяч долларов.

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Автомобиль MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Ксения Мишина

В апреле этого года актриса рассекретила покупку нового роскошного автомобиля. Ксения Мишина стала владелицей Mercedes-Benz GLE 450. Стоимость такой машины в то время оценивалась примерно в пять миллионов гривен. Правда, в начале октября с машиной артистки произошел досадный инцидент. Ксения Мишина частично ее повредила, поэтому потребуется ремонт.

Новое авто Ксении Мишиной / © instagram.com/misha.k.ua

Яна Глущенко

В этом году актриса Яна Глущенко тоже пересела на новый автомобиль. В сентябре знаменитость рассекретила, что приобрела Peugeot 408, стоимость которого в Украине стартует от 1,37 миллиона гривен. Яна Глущенко купила автомобиль в кредит.

Новое авто Яны Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

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