У Кухар — флористика, у Ласточкина — укулеле: необычные хобби украинских звезд

Среди насыщенных трудовых будней артисты находят время для любимых дел.

Украинские звезды несмотря на плотный трудовой график все же находят время для своих хобби. Так вот Алена Винницкая любит хендмейд, Настя Каменских — не представляет свою жизнь без спорта, а певица TAYANNA — фанат путешествий. Подробнее о необычных хобби украинских звезд читайте ниже.

Алена Винницкая

Певица и по совместительству телеведущая руками плетет различные изделия, начиная от домиков для домашних любимцев, заканчивая елочными игрушками. Таким хобби Алена может заниматься часами, ведь для нее это своеобразная медитация.

Настя Каменских, Анатолий Анатолич и Маричка Падалко

Оригинальное хобби объединяет сразу нескольких украинских звезд и это — любовь к спорту, а точнее, бег. Настя Каменских ежедневно преодолевает по 4 километра, поэтому забеги на 10 километров для нее обычное дело. Певица не пропускает забегов в Киеве, где ей нравится атмосфера единения с незнакомыми людьми.

Обогнала певицу Маричка Падалко. Она начинала с двух километров, а сейчас легко преодолевает марафонскую дистанцию в 42 километра, которую она взяла за 4 часа 12 минут и заняла 4 место в забеге. Маричка так обожает бег, что часто приезжает на работу сразу в спортивной одежде и бежит по дороге домой, а это минимум 5-10 километров, в зависимости от маршрута. Маричка признается, что бегать перестанет где-то в 80 лет, и, скорее всего, заменит бег на скандинавскую ходьбу. Как-то даже Маричка вместе с мужем переплыла Босфор чуть больше, чем за 2 часа, несмотря на дождь и сильное течение.

Но страсть к бегу ее коллеги Анатолия Анатолича превзошла всех. Он берет марафонскую дистанцию не только в Украине, но и летает, чтобы побегать, за границу. Анатолий принимал участие в нью-йоркском марафоне. Во время забега в 2019 его поддерживали жена и дети. Тогда на дистанции у Анатолича трижды случались судороги, но все равно меньше чем за 4 часа 30 минут он пересек линию финиша.

Игорь Ласточкин

Юморист любит играть на укулеле. Он говорит, что игра на этом инструменте развивает не только моторику, но и речевой аппарат. Свои умения Игорь постоянно совершенствует.

TAYANNA

Хобби певицы — путешествия. Но TAYANNA не просто путешествует, а пополняет свою собственную коллекцию звуков воды и планирует выпустить пластинку воспоминаний.

Екатерина Кухар

Балерина и судья шоу "Танці з зірками" как-то призналась, если бы не балет, она точно была бы флористом. Любовь к цветам у Екатерины от бабушки, у которой всегда дома были свежие цветы, а на подоконнике — множество фиалок. Екатерина всегда забирает домой цветы, которые подарили после концертов, поэтому иногда в квартире можно заблудиться в настоящих цветущих джунглях.

Андрей Доманский

Телеведущий имеет много интересных хобби — подводная охота и фридайвинг, а дома у Андрея есть большой аквариум на 1500 литров, который он самостоятельно смоделировал. Также еще смолоду он имеет уникальное хобби — коллекционирование виниловых пластинок, какое их количество сегодня — трудно подсчитать. Но Андрей шутит, что главным его хобби является воспитание детей, потому что их у него шестеро.

Злата Огневич

Трудно представить, но изящная певица любит ходить на ... блошиные рынки. Как говорит сама Злата, она ходит туда, потому что там можно найти все на свете. Злата любит собирать олдскульные пластинки, необычную посуду из фарфора и другие винтажные вещи.

Даша Астафьева

Секс-символ украинской эстрады, если надо выбирать между посиделками с подругами в кафе и своим хобби, отдаст предпочтение второму варианту. Потому что ее хобби — рыбалка. Когда у Даши появляется свободное время, она отправляется на пруд ловить карасей.

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