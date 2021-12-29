У легендарного Джека Николсона диагностировали неизлечимую болезнь: "Доживает последние дни"

Актер не выходит из дома.

У голливудского актера Джека Николсона диагностировали неизлечимую болезнь.

84-летний режиссер, звезда "Сияния" и "Бэтмена" страдает деменцией. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на близкое окружение знаменитости. Инсайдер заявил, что продюсер "доживает свои последние печальные дни". В сообщении также говорится, что живущий в Лос-Анджелесе Джек, не выходит из дома. За ним ухаживают сын и дочь.

"Физически он в норме, но его ум – нет. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер, как Джек, стал таким", – поделился источник.

Джек Николсон / Getty Images

Джек Николсон считается одним из легендарных актеров в истории кино. Звезда был номинирован на премию "Оскар" рекордные 12 раз и трижды был победителем.

Среди самых известных фильмов с его участием: "Бэтмен", "Пролетая над гнездом кукушки", "Почтальон всегда звонит дважды", "Сияние", "Список последних желаний", "Отступники", "Иствикские ведьмы". Впрочем, артист не снимается уже больше 10 лет. Последняя лента, в которой принял участие Джек – комедия "Как знать".

Джек Николсон в "Сиянии" / imdb.com

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