У легендарного исполнителя хита Gangnam Style возникли проблемы с законом

Psy

Реклама

Полиция Сеула начала расследование против южнокорейского рэпера Psy, настоящее имя — Пак Че Сан, известного в мире благодаря вирусному хиту Gangnam Style.

Артиста подозревают в нарушении закона об охране здоровья.

По данным Yonhap, с 2022 года певец получал рецепты на психотропные препараты Ксанакс и Золпидем, которые назначают при бессоннице и депрессии, через третьи лица, в частности своего менеджера. При этом лично врача он за это время ни разу не посещал.

Реклама

После обвинения правоохранители провели обыск в медицинском учреждении и изъяли соответствующие записи. Врач исполнителя все обвинения отвергает и уверяет, что певец проходил лечение дистанционно.

Psy

В свою очередь агентство P Nation, основанное самим рэпером, заявило, что артист действительно страдает хроническими проблемами со сном и принимает снотворные по назначению врача. В то же время там отметили, что он не получал рецепты через посредников, хотя отдельные случаи, когда третьи лица забирали лекарства от его имени, могли быть.

Напомним, недавно Кэти Перри оштрафовали на ошеломляющую сумму. Артистка рассекретила причину наказания.