ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

У легендарного исполнителя хита Gangnam Style возникли проблемы с законом

Против него начали расследование.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Psy

Psy

Полиция Сеула начала расследование против южнокорейского рэпера Psy, настоящее имя — Пак Че Сан, известного в мире благодаря вирусному хиту Gangnam Style.

Артиста подозревают в нарушении закона об охране здоровья.

По данным Yonhap, с 2022 года певец получал рецепты на психотропные препараты Ксанакс и Золпидем, которые назначают при бессоннице и депрессии, через третьи лица, в частности своего менеджера. При этом лично врача он за это время ни разу не посещал.

После обвинения правоохранители провели обыск в медицинском учреждении и изъяли соответствующие записи. Врач исполнителя все обвинения отвергает и уверяет, что певец проходил лечение дистанционно.

Psy

Psy

В свою очередь агентство P Nation, основанное самим рэпером, заявило, что артист действительно страдает хроническими проблемами со сном и принимает снотворные по назначению врача. В то же время там отметили, что он не получал рецепты через посредников, хотя отдельные случаи, когда третьи лица забирали лекарства от его имени, могли быть.

Напомним, недавно Кэти Перри оштрафовали на ошеломляющую сумму. Артистка рассекретила причину наказания.

Дата публикации
Количество просмотров
115
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie