У Лилии Подкопаевой умерла мама

В украинской гимнастки и олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой умерла мама.

Печальную новость сообщила представительница украинской диаспоры в США Анна Пинзеник в совместном посте со спортсменкой в Facebook. Жизнь Людмилы Петриченко - мамы Лилии Подкопаевой - оборвалась 11 апреля.

"Ее земной путь был полон любви, доброты, жертвенности и заботы о ближних. Она оставила после себя светлый след в сердцах всех, кто имел благословение ее знать, любить и быть рядом. Светлое, доброе и незабываемое воспоминание о Людмиле навсегда будет жить в наших сердцах и молитвах", - говорится в сообщении Анны Пинзеник.

Прощание с мамой Лилии Подкопаевой состоится в пятницу, 17 апреля. В последний путь госпожу Людмилу проведут в городе Атланта, США, где живет гимнастка. После этого маму гимнастки похоронят в Санди-Спрингсе, а далее состоится поминальный обед.

