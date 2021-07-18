У МакSим отреагировали на новость о том, что у нее отказывает правое легкое

Директор артистки прокомментировала состояние ее здоровья.

У певицы МакSим отреагировали на новость о том, что у нее отказывает правое легкое.

По словам менеджера исполнительницы Маргариты Соколовой, ни она, ни родственники звезды такой информацией не владеют.

"Опять разрывается телефон и бомбят в директе. Отвечу так, я не знаю кто снова сбросил инфу о состоянии Марины. Такую инфу даже по закону запрещено выдавать без согласия на то родственников. Но даже родственники и мы не располагаем такой информацией, так как выходные", — отметила Соколова.

instagram.com/maksimartist

Она сообщила, что до понедельника не может подтвердить эту информацию, поскольку лечащие врачи находятся на выходных.

"Лечащие врачи находятся на выходных. А связь мы держим именно с ними. До понедельника никакой точной информации не будет! Прошу вашего понимая! Ждем! Мою информацию прошу понять именно так! Марина находится под чутким наблюдением! Ей оказывается вся необходима помощь и очень большое внимание! Но лечащий врач имеет полную картину динамики. И необходимо именно его мнение и его комментарии", — подчеркнула менеджер певицы.

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Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что у МакSим отказывает правое легкое. Отмечалось, что 38-летней артистке становится хуже и она до сих пор на ЭКМО. По данным рентгена, правое легкое звезды прекращает работать. Из-за осложнения органа даже не помогает ИВЛ.

До этому якобы подруга знаменитости сообщила, что ей стало хуже и в ее легких очень сильный гнойно-воспалительный процесс. Но менеджер исполнительницы Маргарита Соколова отметила, что все не столь критично, как об этом пишут.

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