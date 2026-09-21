"У меня был возлюбленный Пономарев": Тоня Матвиенко раскрыла правду об их отношениях

Тоня Матвиенко и Александр Пономарев / © ТСН

Реклама

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала правду о слухах о романе с Александром Пономаревым, которые появились после ее выступления в шоу «Голос країни».

Именно участие в шоу «Голос країни» в 2011 году стало важной вехой в карьере Тони Матвиенко. В рамках проекта артистка не только заявила о себе широкой аудитории. Там она также познакомилась со своим будущим мужем Арсеном Мирзояном. В то же время один из номеров певицы вызвал совсем другие разговоры. Тоня исполнила песню «Коханий» для тогдашнего тренера шоу Александра Пономарева. Сценическая история была настолько романтичной, что зрители могли принять ее за настоящие чувства.

Реклама

Тоня Матвиенко с Александром Пономаревым

Впрочем, по словам Матвиенко, между ней и Пономаревым не было никакого романа.

Реклама

«В этом проекте у меня был возлюбленный Александр Пономарев. Там была такая постановка. Тогда так придумали, что он сидел в жюри, а я выходила на сцену в свадебном платье и подкатывала к нему. Его попросили, чтобы он немного подыграл мне, вышел и немного потанцевал со мной», — пояснила Тоня проекту МУЗРУМ.

Тоня Матвиенко

Таким образом, то, что могло показаться зрителям началом романтической истории, было лишь частью замысла номера. Свадебное платье, поведение певицы и танец с Пономаревым создавали нужную атмосферу, но за кулисами никаких отношений между артистами не возникло.

Тоня Матвиенко

Несмотря на это, именно «Коханий» стало одним из выступлений, которые помогли Тоне Матвиенко привлечь к себе гораздо больше внимания. А уже за пределами сценического сюжета ее личная жизнь в рамках проекта действительно получила продолжение: именно там началась история ее отношений с Арсеном Мирзояном.

Напомним, недавно Тоня Матвиенко рассказала о случае, который едва не разрушил ее брак с Мирзояном.

Реклама

Новости партнеров