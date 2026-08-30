"У меня есть предложение": Потап заявил, что готов отказаться от звания заслуженного артиста при одном условии

Потап / © скриншот с видео

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Украинский рэпер и продюсер Потап, настоящее имя которого Алексей Потапенко, отреагировал на петицию с призывом лишить его звания заслуженного артиста Украины и заявил, что готов добровольно отказаться от государственной награды.

Артист не стал игнорировать этот резонансный призыв. Он заявил, что готов сдать удостоверение. В то же время Потап предложил свой вариант развития событий.Рэпер подчеркнул, что любовь народа, по его мнению, не зависит от государственных наград. Именно поэтому он упомянул о звании «народного артиста». И даже предложил обменять на него свою нынешнюю награду.

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«Заслуженного» готов сдать добровольно. В обмен на «Народного». Потому что не вам я давал народную любовь — не вам и забирать её», — написал рэпер.

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Потап также эмоционально отреагировал на само появление петиции и призвал не сосредотачивать внимание на публичных спорах между украинскими артистами.

«Вижу, в стране уже решены все проблемы. Осталось самое главное — лишить Потапа звания „Заслуженного артиста Украины“», — возмутился Потап.

Сообщение Потапа / © instagram.com/realpotap

Он добавил, что не считает «охоту на ведьм» и символические наказания художников тем, что сегодня должно объединять общество. По мнению рэпера, гораздо важнее единство, здравый смысл и совместное внимание к борьбе с врагом.

«Потому что сегодня нам точно не нужна охота на ведьм и не нужен поиск очередного артиста, которого можно символически наказать. Нам нужно единство, здравый смысл и понимание того, кто наш настоящий враг», — заявляет он.

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Поводом для дискуссии стала электронная петиция, адресованная президенту Украины. В ней авторы обращения обвиняют Потапенко в публичном пренебрежении к украинскому языку и культуре и утверждают, что артист выступает за распространение русского языка в Украине за счет использования украинского.

Петиция

После появления петиции Потап решил публично ответить на это требование. Он заявил, что государственное звание для него не является показателем его популярности, и напомнил о своей многолетней карьере.

«Народным артистом я был задолго до каких-либо указов и удостоверений. Это звание мне присвоили люди — концертами, песнями, полными залами, двадцатью годами, проведёнными вместе», — отметил он.

В заключение Потап призвал украинцев заботиться друг о друге и не превращать внутренние споры в главный объект внимания общества.

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Напомним, недавно Каменских резко ответила на критику в связи с русским языком и рассказала о своей позиции по поводу войны.

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