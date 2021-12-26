У Michelle Andrade оголился бюст прямо во время выступления

У Michelle Andrade оголился бюст прямо во время выступления

У артистки сполз топ на сцене во время репетиции.

С украинской певицей боливийского происхождения Michelle Andrade произошел конфуз во время участия в концерте "Вечер премьер с Екатериной Осадчей".

Артистка как раз репетировала свой номер и была в широких кожаных штанах и соблазнительном топе. И прямо посреди репетиции у Мишель сползла верхняя часть одежды, тем самым обнажив ее бюст, говорится в "Светской жизни".

Но Мишель, как настоящий профессионал, не расстроилась, а приняла ситуацию такой, какова она есть:

"Были нюансы с топиком, да, это правда. Но мы очень легко все решили, мы творческие люди, все талантливые", — сказала Андраде и продемонстрировала, как костюмеры решили этот момент.

Чтобы конфуз не повторился во время самого концерта, было принято решение подвязать ту часть топа, которая могла бы снова сползти.

Отметим, что концерт "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" покажут уже сегодня, 26 декабря, на канале 1+1 в 21:00.

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