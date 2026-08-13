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У Могилевской бизнесмен, а у Гросу — российский актер: фото избранников звезд, которых они скрывают
Некоторые украинские звезды не спешат показывать публике своих возлюбленных: кто из них скрывает лицо партнера и что известно об их секретных романах.
Украинские звезды все чаще оберегают личную жизнь от излишнего внимания и не спешат показывать публике своих возлюбленных.
Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку знаменитостей, чьи избранники остаются непубличными: как выглядят избранники Натальи Могилевской, Алины Гросу, KOLA, Анны Кошмал и других звезд. Предлагаем узнать, что известно о загадочных партнерах знаменитостей и почему они не показывают их лица.
Владимир Дантес
После разрыва с бизнесвумен Дашей Кацуриной сердце Владимира Дантеса пленила маркетолог Анастасия Неправда. Сначала пара тщательно скрывала роман, однако возлюбленные постепенно начали намекать на свои отношения разными способами.
В итоге недавно Анастасия окончательно рассекретила роман, опубликовав совместное фото с 38-летним певцом. На фотографии они нежно обнимаются в лифте.
Александр Пономарев
Личную жизнь Александр Пономарев традиционно удерживает подальше от лишнего внимания. В прошлом году стало известно, что артист находится в отношениях, однако долго поклонники не знали, кто его избранница.
В начале лета сам певец опубликовал фото с младшей на 17 лет девушкой Софией. Она работает концертным директором артиста. В частности, догадки о романе начали активнее распространяться после того, как пара вместе посетила день рождения ведущего Дмитрия Комарова.
Ахтем Сеитаблаев
53-летний Ахтем Сеитаблаев тоже не спешит раскрывать подробности личной жизни. Известно, что режиссер находится в отношениях, однако лицо и имя не рассекречивают.
По словам Ахтема, они познакомились на кинопоказе. Загадочную избранницу он описывает как «трудолюбивую, хорошую и надежную». Известно лишь, что девушка работает в общественном секторе и не намного моложе.
Марина Боржемская
В начале 2026 года фитнес-тренер и ведущая Марина Боржемская призналась, что влюблена. Но нового избранника она продолжает скрывать.
Пара познакомилась в Киеве. Интересно, что в момент встречи мужчина даже не знал о публичности Боржемской. По словам тренера, между ними сразу возникло чувство родства душ, поэтому сейчас она наслаждается глубиной и взаимопониманием в отношениях.
Звезда иногда только публикует общие кадры с возлюбленным, но фотографирует его исключительно со спины. Известно, что мужчина уже познакомился с детьми Марины от покойного боксера Вячеслава Узелкова.
Алина Гросу
Алина Гросу сообщила о втором замужестве весной 2024 года. Однако на свадебных фотографиях певица намеренно скрыла лицо своего мужа.
Затем внимательные фаны выяснили, что Алина узаконила отношения с российским актером Романом Полянским и родила от него сына Марка-Габриэля.
По словам Гросу, она не скрывает своего возлюбленного, а просто не публикует с ним фото в соцсетях. И так получилося, что некоторые светские мероприятия артистка действительно посещает в компании Романа, где их фотографируют вместе.
Кристина Соловий
После разрыва с писателем Сергеем Жаданом Кристина Соловий практически не комментирует личную жизнь. Известно лишь, что сейчас певица находится в отношениях с военным.
Именно из-за безопасных и «морально-этических соображений в условиях войны» артистка не показывает лицо возлюбленного. В то же время мужчину неоднократно видели рядом с Кристиной на прогулках и публичных мероприятиях.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская еще в начале полномасштабной войны нашла личное счастье рядом с мужем по имени Валентин. Он старше певицы, имеет детей и внуков.
Пара живет в доме под Киевом и воспитывает двух дочерей из детского дома. Валентин не стремится к публичности, однако известно, что он бизнесмен. Наталья время от времени показывает возлюбленного в своих соцсетях, однако чаще всего фотографирует семью со спины.
Анна Кошмал
Актриса уже около девяти лет состоит в счастливом браке с мужем Иваном. У пары родилось двое детей, но до сих пор Анна не показывает лицо избранника. Так же не раскрывает его профессии. Звезда объясняет это желанием партнера сохранять конфиденциальность.
Надежда Матвеева
Ведущая Надежда Матвеева также тщательно оберегает личную жизнь. В начале полномасштабного вторжения стало известно о ее романе с мужем, который младше ее на 20 лет.
Пара познакомилась на вечеринке, причем будущий возлюбленный поначалу даже не знал, что Надежда является известной телеведущей. Впоследствии они начали жить вместе, а мужчина заявил о намерении жениться на Матвеевой.
Избранник ведущей уже знаком с ее семьей, однако продолжает оставаться непубличным. Надежда уважает его решение и не раскрывает личность возлюбленного широкой общественности.
KOLA
Мужа певицы KOLA, настоящее имя которой Анастасия Прудиус, зовут Вячеслав. Он старше артистки на 13 лет, родом из Днепра, но на протяжении многих лет живет в Израиле.
Пара познакомилась в 2022 году, а уже летом 2023-го сыграла свадьбу в Праге. В настоящее время супруги живут на две страны — Украину и Израиль. Впрочем, лицо мужа KOLA пока не показывает. В соцсетях певицы можно увидеть общие кадры, но преимущественно Вячеслав на них изображен со спины.