У Могилевской бизнесмен, а у Гросу — российский актер: фото избранников звезд, которых они скрывают

Наталья Могилевская с мужем, Ахтем Сеитаблаев, Алина Гросу с мужем / © ТСН

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Украинские звезды все чаще оберегают личную жизнь от излишнего внимания и не спешат показывать публике своих возлюбленных.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку знаменитостей, чьи избранники остаются непубличными: как выглядят избранники Натальи Могилевской, Алины Гросу, KOLA, Анны Кошмал и других звезд. Предлагаем узнать, что известно о загадочных партнерах знаменитостей и почему они не показывают их лица.

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Владимир Дантес

После разрыва с бизнесвумен Дашей Кацуриной сердце Владимира Дантеса пленила маркетолог Анастасия Неправда. Сначала пара тщательно скрывала роман, однако возлюбленные постепенно начали намекать на свои отношения разными способами.

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В итоге недавно Анастасия окончательно рассекретила роман, опубликовав совместное фото с 38-летним певцом. На фотографии они нежно обнимаются в лифте.

Владимир Дантес и Анастасия Неправда

Александр Пономарев

Личную жизнь Александр Пономарев традиционно удерживает подальше от лишнего внимания. В прошлом году стало известно, что артист находится в отношениях, однако долго поклонники не знали, кто его избранница.

В начале лета сам певец опубликовал фото с младшей на 17 лет девушкой Софией. Она работает концертным директором артиста. В частности, догадки о романе начали активнее распространяться после того, как пара вместе посетила день рождения ведущего Дмитрия Комарова.

Александр Пономарев в компании друзей и с вероятной избранницей / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Ахтем Сеитаблаев

53-летний Ахтем Сеитаблаев тоже не спешит раскрывать подробности личной жизни. Известно, что режиссер находится в отношениях, однако лицо и имя не рассекречивают.

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По словам Ахтема, они познакомились на кинопоказе. Загадочную избранницу он описывает как «трудолюбивую, хорошую и надежную». Известно лишь, что девушка работает в общественном секторе и не намного моложе.

Ахтем Сеитаблаев / © instagram.com/seitablaiev

Марина Боржемская

В начале 2026 года фитнес-тренер и ведущая Марина Боржемская призналась, что влюблена. Но нового избранника она продолжает скрывать.

Пара познакомилась в Киеве. Интересно, что в момент встречи мужчина даже не знал о публичности Боржемской. По словам тренера, между ними сразу возникло чувство родства душ, поэтому сейчас она наслаждается глубиной и взаимопониманием в отношениях.

Звезда иногда только публикует общие кадры с возлюбленным, но фотографирует его исключительно со спины. Известно, что мужчина уже познакомился с детьми Марины от покойного боксера Вячеслава Узелкова.

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Марина Боржемская с избранником / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемская с избранником / © instagram.com/uzelkova.marina

Алина Гросу

Алина Гросу сообщила о втором замужестве весной 2024 года. Однако на свадебных фотографиях певица намеренно скрыла лицо своего мужа.

Затем внимательные фаны выяснили, что Алина узаконила отношения с российским актером Романом Полянским и родила от него сына Марка-Габриэля.

По словам Гросу, она не скрывает своего возлюбленного, а просто не публикует с ним фото в соцсетях. И так получилося, что некоторые светские мероприятия артистка действительно посещает в компании Романа, где их фотографируют вместе.

Алина Гросу с мужем и сыном / © instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу с мужем Романом Полянским (справа)

Кристина Соловий

После разрыва с писателем Сергеем Жаданом Кристина Соловий практически не комментирует личную жизнь. Известно лишь, что сейчас певица находится в отношениях с военным.

Именно из-за безопасных и «морально-этических соображений в условиях войны» артистка не показывает лицо возлюбленного. В то же время мужчину неоднократно видели рядом с Кристиной на прогулках и публичных мероприятиях.

Кристина Соловий с возлюбленным и Николас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Кристина Соловий с возлюбленным / © instagram.com/soloviyka

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская еще в начале полномасштабной войны нашла личное счастье рядом с мужем по имени Валентин. Он старше певицы, имеет детей и внуков.

Пара живет в доме под Киевом и воспитывает двух дочерей из детского дома. Валентин не стремится к публичности, однако известно, что он бизнесмен. Наталья время от времени показывает возлюбленного в своих соцсетях, однако чаще всего фотографирует семью со спины.

Наталья Могилевская с мужем

Муж Натальи Могилевской / © glavcom.ua

Анна Кошмал

Актриса уже около девяти лет состоит в счастливом браке с мужем Иваном. У пары родилось двое детей, но до сих пор Анна не показывает лицо избранника. Так же не раскрывает его профессии. Звезда объясняет это желанием партнера сохранять конфиденциальность.

Анна Кошмал с мужем / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал с мужем / © instagram.com/smorkovkina

Надежда Матвеева

Ведущая Надежда Матвеева также тщательно оберегает личную жизнь. В начале полномасштабного вторжения стало известно о ее романе с мужем, который младше ее на 20 лет.

Пара познакомилась на вечеринке, причем будущий возлюбленный поначалу даже не знал, что Надежда является известной телеведущей. Впоследствии они начали жить вместе, а мужчина заявил о намерении жениться на Матвеевой.

Избранник ведущей уже знаком с ее семьей, однако продолжает оставаться непубличным. Надежда уважает его решение и не раскрывает личность возлюбленного широкой общественности.

Надежда Матвеева с возлюбленным / © stb.ua

KOLA

Мужа певицы KOLA, настоящее имя которой Анастасия Прудиус, зовут Вячеслав. Он старше артистки на 13 лет, родом из Днепра, но на протяжении многих лет живет в Израиле.

Пара познакомилась в 2022 году, а уже летом 2023-го сыграла свадьбу в Праге. В настоящее время супруги живут на две страны — Украину и Израиль. Впрочем, лицо мужа KOLA пока не показывает. В соцсетях певицы можно увидеть общие кадры, но преимущественно Вячеслав на них изображен со спины.

KOLA с мужем / © instagram.com/kola__official

KOLA с мужем

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