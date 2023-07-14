У молодой возлюбленной Роберта де Ниро парализовало лицо после рождения дочери

Молодая избранница 79-летнего голливудского актера Роберта де Ниро, тренер по боевым искусствам Тиффани Чен, столкнулась с серьезными проблемами после рождения дочери.

Как известно, в апреле 2023 года избранница звезды родила ему седьмого ребенка – дочь Джию Вирджинию. Однако счастливое событие несколько омрачило паралич Белла, который начался в Тиффане после родов.

В интервью CBS Mornings Чен рассказала, что в результате болезни у нее парализовало обе стороны лица. Сначала, по словам тренера, она ощутила ухудшение речи, а затем — онемение и покалывание на лице.

"Мое лицо стало казаться мне странным. Я не понимала, что это за чувство. Это было странно", – поделилась Чен.

Тиффани Чен/Фото: Скриншот с видео

Через неделю после родов у избранницы актера ухудшилось состояние до того, что она просто не смогла есть. После этого Тиффани срочно уехала в больницу.

"Я пыталась поесть. Я попыталась положить вилку с едой в рот, но все падало. Я не могла есть, а потом начала заикаться. Я потеряла все функции лица в ту минуту, когда попала в больницу", — рассказала возлюбленная де Ниро.

Напомним, что в мае Роберт де Ниро вместе с младшей на 34 года любимой впервые вышел в свет – пара вместе появилась на вечеринке Vanity Fair x Prada на Каннском кинофестивале.

Роберт де Ниро и Тиффани Чен / Фото: Getty Images

Читайте также: